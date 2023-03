Nổ lớn tại trụ sở chính quyền, Thống đốc Afghanistan thiệt mạng

Hai binh sĩ Taliban đứng gác tại một chốt kiểm tra an ninh ở thủ đô Kabul của Afghanistan hồi tháng 1/2023 (Ảnh: AFP).

"Hai người, trong đó có ông Mohammad Dawood Muzammil, Thống đốc chính quyền tỉnh Balkh, thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra vào sáng nay", phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Balkh Asif Waziri cho biết.

Ông Waziri tiết lộ vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 9/3 tại tầng 2 tòa nhà chính quyền Taliban ở tỉnh Balkh. Nguyên nhân của vụ việc này hiện vẫn đang được cảnh sát điều tra. Một số nguồn tin cho biết tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể liên quan tới vụ nổ khiến Thống đốc Muzammil thiệt mạng. Những tháng gần đây, IS đã nhận trách nhiệm về hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ quan chính phủ của Taliban.

Ông Muzammil được cho là quan chức cao cấp nhất của chính quyền Taliban thiệt mạng kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền tại Afghanistan.

Ngày 30/8/2021, những binh sĩ cuối cùng của Mỹ đã rời khỏi Afghanistan, chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài gần 20 năm của Mỹ ở vùng đất Tây Nam Á này và đánh dấu việc Taliban quay trở lại nắm quyền.

Một năm sau ngày Taliban giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn Afghanistan, quốc gia Tây Nam Á này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo trầm trọng với nạn đói được đánh giá là có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn so với 20 năm chiến tranh đã qua. Sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố IS cũng khiến cho tình hình an ninh tại Afghanistan trở nên đáng báo động.