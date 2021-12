Nhiều nước tính thay đổi chiến lược "tiêm đầy đủ" vì Omicron

Dân trí Mỹ và nhiều nước đã phát đi tín hiệu rằng, định nghĩa tiêm vaccine đầy đủ có thể được mở rộng để bao gồm cả các mũi tăng cường, vì làn sóng lây lan của Omicron đang ngán đường phục hồi của thế giới.

Các cơ sở công cộng, giải trí như bảo tàng, nhà hàng, rạp hát ở Mỹ đều yêu cầu du khách muốn vào phải tiêm vaccine đầy đủ (Ảnh: EPA).

Các ca nhiễm mới đang gia tăng, bao gồm cả ca nhiễm đột biến ở các thành phố lớn như New York và Washington càng làm dấy lên lo ngại rằng liệu trình tiêm vaccine đầy đủ hiện tại có đủ hiệu quả để chống lại biến chủng Omicron hay không.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong nhiều tuần qua đã kêu gọi tất cả những người Mỹ đủ điều kiện "hãy đi tiêm liều tăng cường" vì các chuyên gia đã cảnh báo Omicron có thể né các kháng thể mà liều tiêm ban đầu mang lại. Các nghiên cứu ban đầu đã chỉ ra rằng, việc tiêm liều tăng cường giúp tăng mức độ kháng thể đủ cao để chống chọi với chủng mới này.

Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci cho biết, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã sẵn sàng thay đổi định nghĩa về tiêm đủ liều vaccine để bao gồm cả các mũi tiêm tăng cường. "Vấn đề này đã được đặt ra trên bàn thảo luận", ông Fauci nói trên chương trình trên "Squawk Box" của CNBC hôm 17/12, dù không chắc về thời điểm sẽ áp dụng.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu muốn được bảo vệ một cách tối ưu, mọi người cần tiêm mũi tăng cường", tiến sĩ Fauci nhấn mạnh.

Việc thay đổi định nghĩa đó có thể khiến nhiều người không được phép đến các địa điểm cần vốn yêu cầu phải tiêm đầy đủ. Theo dữ liệu của CDC, chưa đến 18% người Mỹ đã tiêm tăng cường (tính đến ngày 18/12). Hơn 61% người Mỹ đã tiêm đầy đủ theo định nghĩa hiện hành của CDC.

Trên trang web, CDC tuyên bố, mọi người vẫn được coi là "đã được tiêm đầy đủ" ngay cả khi không tiêm tăng cường nếu đã đủ 2 tuần kể từ sau khi tiêm liều thứ hai loại vaccine Pfizer-BioNTech hoặc Moderna, hoặc liều đầu tiên của vaccine Johnson&Johnson.

Hồi tuần trước, Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết đang bàn bạc về việc mở rộng định nghĩa về việc tiêm đầy đủ để bao gồm các mũi tiêm tăng cường trong phạm vi bang này. "Tôi tin rằng cần hành động nhanh và chúng tôi sẽ hiện thực hóa ở New York", bà nói, đồng thời lưu ý rằng chính quyền New York đang tìm cách hỗ trợ những người mới tiêm liều hai và chưa đủ điều kiện để tiêm tăng cường.

Chiến dịch thúc đẩy tiêm tăng cường đã xuất hiện ở một số khu vực ở Mỹ. Đại học New York mới đây đã thông báo, tất cả sinh viên và nhân viên đủ điều kiện tiêm liều tăng cường đều phải xuất trình chứng nhận tiêm mũi này từ ngày 18/1/2022.

Ban tổ chức Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL) hồi tuần trước yêu cầu tất cả thành viên tiêm liều tăng cường. Bắt đầu từ ngày 17/1/2022, nhà hát opera Metropolitan ở New York cũng yêu cầu khán giả trình chứng nhận tiêm mũi tăng cường.

Một số quốc gia khác cũng đang đi theo xu hướng này.

Israel bắt đầu yêu cầu tiêm mũi tăng cường để duy trì "thẻ xanh" ra vào nhà hàng và các địa điểm tổ chức sự kiện. Hàn Quốc từ ngày 20/12 đưa ra biện pháp tương tự, yêu cầu tiêm mũi tăng cường trong vòng 6 tháng từ sau liệu trình tiêm chủng cơ bản. Giới chức một số quốc gia khác cũng cho biết đang cân nhắc thực hiện tương tự.

Bộ trưởng Y tế Singapore, Ong Ye Kung, cho biết trong một cuộc họp báo hồi tuần trước rằng, cần phải tiêm tăng cường để được coi là đã tiêm đầy đủ, trạng thái bắt buộc để được ra vào các không gian đông đúc như nhà hàng... mà không cần xét nghiệm. Tại Áo, khách quốc tế chưa tiêm mũi tăng cường phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính, Bloomberg đưa tin.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin thông báo những người đã tiêm vaccine Sinovac sẽ phải tiêm nhắc lại vào tháng 2/2022 nếu muốn duy trì trạng thái tiêm đầy đủ.

Thanh Thành

Theo Washington Post