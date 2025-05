Nhiều hãng hàng không hủy chuyến do giao tranh Ấn Độ - Pakistan

Hành khách chờ đợi tại Sân bay quốc tế Jinnah sau khi tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế tại Karachi, Pakistan bị hủy vào ngày 7/5 (Ảnh: AFP).

Ấn Độ ngày 7/5 đã tấn công Pakistan và khu vực Kashmir khiến căng thẳng leo thang đáng lo ngại và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột quân sự giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ở Nam Á.

New Delhi gọi cuộc không kích này là "Chiến dịch Sindoor", nhằm đáp trả vụ tấn công đẫm máu hôm 22/4 tại thị trấn nghỉ dưỡng Pahalgam (ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát), khiến 26 người thiệt mạng.

Islamabad sau đó tuyên bố bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của New Delhi, đánh dấu cuộc giao tranh tồi tệ nhất trong hơn hai thập niên giữa hai đối thủ lâu đời này.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố Islamabad đang đưa ra "phản ứng mạnh mẽ" trước những gì mà theo ông là "một hành động chiến tranh" từ phía Ấn Độ. Ông kêu gọi "toàn thể đất nước sát cánh cùng lực lượng vũ trang Pakistan".

Những diễn biến căng thẳng này khiến nhiều hãng hàng không rối loạn, hủy chuyến. Trong đó, hơn 20 chuyến bay quốc tế đã được chuyển hướng để tránh không phận Pakistan. Theo FlightRadar24, tính đến sáng 7/5 theo giờ địa phương, các hãng hàng không đã hủy 52 chuyến bay đến hoặc đi từ Pakistan.

Một phát ngôn viên của quân đội Pakistan cho biết, có 57 chuyến bay quốc tế đang hoạt động trong không phận Pakistan khi Ấn Độ tấn công.

Các chuyến bay nội địa ở cả hai nước cũng bị gián đoạn.

Ấn Độ đã đóng cửa một số sân bay và kết quả là các chuyến bay thuộc Air India, IndiGo, SpiceJet và Akasa Air đã bị hủy. Cổ phiếu IndiGo giảm 1,8%. Trên mạng xã hội X, Air India thông báo các chuyến bay từ Jammu, Srinagar, Leh, Jodhpur, Amritsar, Bhuj, Jamnagar, Chandigarh và Rajkot sẽ bị hủy cho đến khi có thông báo mới và cập nhật từ chính quyền. Hai chuyến bay quốc tế đang trên đường đến Amritsar đang được chuyển hướng đến New Delhi.

Hình ảnh từ trang web theo dõi chuyến bay cho thấy không phận phía tây bắc của Ấn Độ và toàn bộ không phận Pakistan gần như không có máy bay dân dụng, ngoại trừ một số chuyến bay quân sự.

Lịch trình thay đổi của các hãng hàng không sẽ làm phức tạp thêm hoạt động tại các khu vực Trung Đông và Nam Á đối với các hãng hàng không, những hãng đang phải vật lộn với hậu quả từ các cuộc xung đột ở hai khu vực này.

Một phát ngôn viên của hãng hàng không Hà Lan KLM cho biết hãng sẽ không bay qua Pakistan cho đến khi có thông báo mới.

Singapore Airlines cho biết hãng đã ngừng bay qua không phận Pakistan kể từ ngày 6/5. EVA Air của đảo Đài Loan tuyên bố sẽ điều chỉnh các chuyến bay đến và đi từ châu Âu để tránh không phận bị ảnh hưởng bởi giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan vì lý do an toàn. Một hãng khác là China Airlines cũng tuyên bố đã kích hoạt kế hoạch dự phòng và "thực hiện một loạt biện pháp để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn".

Trong khi đó, Korean Air đã tránh không phận Pakistan cho các chuyến bay giữa Incheon (Hàn Quốc) và Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất).

Một chuyến bay từ Vienna (Áo) sẽ được chuyển hướng trở lại thành phố đó, trong khi một chuyến bay từ Đài Bắc đến Milan (Italy) sẽ được chuyển hướng đến Vienna để tiếp nhiên liệu trước khi tiếp tục đến đích.

Thai Airways cho biết sẽ định tuyến lại các chuyến bay đến các điểm đến ở châu Âu và Nam Á.

Một số chuyến bay từ Ấn Độ đến châu Âu cũng được nhìn thấy thực hiện các tuyến bay dài hơn. Chuyến bay LH761 của Lufthansa từ New Delhi (Ấn Độ) đến Frankfurt (Đức) đã rẽ phải về phía Biển Ả Rập gần thành phố Surat ở phía tây Ấn Độ, đi theo đường bay dài hơn so với hôm 6/5 theo FlightRadar24.

Các hãng hàng không cũng yêu cầu hành khách lên kế hoạch cho hành trình phù hợp và kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi khởi hành.

Hiệp hội các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về tác động của xung đột đối với hoạt động của hãng hàng không. "Ngoài chi phí và gián đoạn hoạt động, còn có những lo ngại về an toàn vì việc giả mạo Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) gây trở ngại cho hoạt động bay qua các khu vực xung đột là một trong những rủi ro cao nhất mà ngành phải đối mặt", hiệp hội này cho biết trong một tuyên bố.

Giả mạo GPS là một kỹ thuật độc hại thao túng dữ liệu, có thể khiến các máy bay thương mại đi chệch hướng.