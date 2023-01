Nhật Bản - Ấn Độ lần đầu tập trận không quân chung

Máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ đến Căn cứ Không quân Hyakuri để tham gia cuộc tập trận chung ở tỉnh Ibaraki, phía đông bắc Tokyo (Ảnh: AFP).

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 16/1 thông báo, nước này và Ấn Độ đã tổ chức cuộc tập trận không quân chung đầu tiên ở khu vực gần Tokyo trong bối cảnh 2 quốc gia gần đây đã gia tăng hoạt động diễn tập với nhiều đối tác khác trước lo ngại về thách thức từ Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết khoảng 4 máy bay chiến đấu F-2 và 4 máy bay chiến đấu F-15 dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài đến khoảng ngày 26/1 tại một căn cứ không quân ở tỉnh Ibaraki, phía đông bắc Tokyo.

Cuộc tập trận diễn ra khi Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vừa kết thúc chuyến công du trong tháng này tới Italy, Anh, Canada và Mỹ để củng cố các mối quan hệ an ninh với đối tác và đồng minh trước thách thức gia tăng từ Trung Quốc. Nhật Bản cũng là một thành viên của "Bộ Tứ" bao gồm Ấn Độ, Australia và Mỹ - nhóm được xem là đối trọng của Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Theo Kyodo, việc thực hiện cuộc tập trận chung với Ấn Độ đã được đồng thuận trong một cuộc họp an ninh ở New Delhi vào tháng 11/2019 nhưng đã bị hoãn lại do đại dịch Covid-19. Ấn Độ là quốc gia thứ 5 mà Nhật Bản tổ chức cuộc tập trận không quân chung sau Mỹ, Australia, Anh và Đức.

Người phát ngôn lực lượng không quân Ashish Moghe cho biết, Ấn Độ triển khai các máy bay chiến đấu Su-30MKI do Nga sản xuất và máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster do Mỹ sản xuất trong cuộc tập trận.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã nóng lên dọc theo biên giới tranh chấp chủ quyền kể từ cuộc đụng độ vào tháng 6/2020 - vụ giao tranh tồi tệ nhất trong hơn 40 năm giữa 2 bên.