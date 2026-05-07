Nhà sư robot đầu tiên gia nhập tông phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc

Nhà sư robot Gabi (Ảnh: AFP).

Gabi dẫn đầu đoàn các nhà sư Phật giáo vừa tụng kinh vừa tiến vào chùa Jogye ở Seoul ngày 6/5. Khoác áo cà sa nghi lễ màu xám và nâu, đi giày đen, đeo tràng hạt và găng tay màu da người, Gabi chắp tay cầu nguyện.

“Con có nguyện cống hiến bản thân cho Đức Phật thiêng liêng không?”, một nhà sư hỏi. “Vâng, con sẽ cống hiến bản thân”, Gabi đáp.

“Con có nguyện cống hiến bản thân cho giáo lý thiêng liêng không?”, vị sư tiếp tục hỏi. “Vâng, con sẽ cống hiến bản thân”, Gabi trả lời.

Nếu những câu trả lời này nghe có vẻ máy móc thì đó là vì Gabi thực sự là một robot.

Cao hơn 1,2m một chút, Gabi trở thành robot tu sĩ đầu tiên của Hàn Quốc khi gia nhập Jogye, tông phái Phật giáo lớn nhất nước này. Tên Gabi trong tiếng Hàn có nghĩa là “lòng từ bi”.

“Chúng tôi cố gắng chọn một cái tên không quá khó phát âm hay quá cổ điển, đồng thời mang ý nghĩa lan tỏa lòng từ bi của Đức Phật ra khắp thế giới", Thượng tọa Seong Won, người phụ trách các vấn đề văn hóa của Tông phái Jogye nói với Yonhap.

Robot này là nỗ lực mới nhất của giới tăng lữ Hàn Quốc nhằm chứng minh Phật giáo vẫn phù hợp với thời hiện đại.

Tháng 1 năm nay, Thượng tọa Jinwoo, Chủ tịch Tông phái Jogye, cam kết sẽ đưa trí tuệ nhân tạo vào truyền thống Phật giáo.

Trong buổi lễ ngày 6/5, một nhà sư đã trao cho Gabi năm giới luật, hay lời tuyên thệ, dành cho robot Phật giáo: tôn trọng sự sống và không gây tổn hại; không phá hoại robot hay đồ vật khác; tuân theo con người và không cãi lại; không hành xử hoặc nói dối; tiết kiệm năng lượng và không sạc quá mức.

Theo Yonhap, tông phái này đã xây dựng các giới luật với sự hỗ trợ của chatbot AI như Gemini và ChatGPT.

Giáo sư nhân học Sujung Kim tại đại học Johns Hopkins, người chuyên nghiên cứu Phật giáo Đông Á, cho rằng việc đưa vào một robot tu sĩ có thể là cách nhằm tăng vốn xã hội và sự hiện diện văn hóa của tôn giáo này, đặc biệt khi ngôi chùa nằm ở vị trí nổi bật giữa trung tâm Seoul.

Hồi tháng 2, Đại học Kyoto ở Nhật Bản đã giới thiệu một robot tương tự có khả năng học kinh Phật và đưa ra phản hồi cho những người tìm kiếm lời khuyên.