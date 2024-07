Người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ phản đối xung đột Gaza

Nhóm biểu tình phản đối xung đột Gaza trong tòa nhà quốc hội Mỹ ngày 23/7 (Ảnh: Reuters).

Ngày 23/7, đám đông biểu tình, do nhóm hoạt động Jewish Voice for Peace (Tiếng nói vì hòa bình của người Do Thái) tổ chức, mặc áo phông đỏ có dòng chữ "đừng nhân danh chúng tôi" và "Người Do Thái đề nghị dừng cung cấp vũ khí cho Israel", xông vào trong tòa nhà quốc hội Mỹ.

Một số người mang theo biểu ngữ có nội dung "ngừng bắn ngay lập tức" và "hãy để Dải Gaza được sống".

"Trong 9 tháng qua, chúng tôi đã chứng kiến vô vàn nỗi kinh hoàng ở Gaza, được thực hiện nhân danh chúng tôi và được chính phủ của chúng tôi tài trợ", nhóm Jewish Voice for Peace viết trên mạng xã hội.

Nhóm cho biết hơn 250 người biểu tình đã bị bắt và 400 người đã tham gia cuộc biểu tình. Cảnh sát xác nhận khoảng 200 người đã bị bắt.

"Chúng tôi đã nói với những người này rằng hãy dừng lại nếu không họ sẽ bị bắt. Họ đã không dừng lại. Biểu tình bên trong Tòa nhà Quốc hội là vi phạm pháp luật", cảnh sát cho biết.

Các cuộc biểu tình diễn ra cùng thời điểm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có chuyến thăm tới Mỹ. Nhà lãnh đạo Israel dự kiến gặp Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.