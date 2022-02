Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc "có tham vọng thống trị thế giới"

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Ảnh: Reuters).

Báo The Australian ngày 11/2 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc rằng tham vọng chiến lược của Trung Quốc đã mở rộng tới mức Bắc Kinh đưa mục tiêu "thống trị thế giới về quân sự và kinh tế vào tầm ngắm".

Ông Blinken, người tới Australia để họp nhóm "Bộ Tứ" với Ấn Độ, Nhật Bản, cáo buộc Trung Quốc có kế hoạch cho một "trật tự thế giới mới".

"Theo quan điểm của tôi, không có quá nhiều nghi ngờ về việc Trung Quốc có tham vọng không chỉ trở thành quốc gia đứng đầu về quân sự, kinh tế, ngoại giao ở khu vực, mà còn cả trên thế giới. Trung Quốc muốn một trật tự mới, nhưng sự khác biệt là trật tự của họ sẽ là phi tự do. Còn trật tự của chúng ta là tự do. Các giá trị tự do phải được bảo vệ trước bất cứ bên nào thách thức chúng", ông Blinken nói.

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton cho biết ông đồng ý với đánh giá của ông Blinken. Vào ngày 10/2, ông Dutton phát biểu trước quốc hội Australia rằng nước này đang đối mặt với môi trường an ninh khu vực phức tạp và tiềm ẩn nhiều thảm họa nhất kể từ Thế chiến II do "mối đe dọa từ Trung Quốc".

Ông Blinken dự kiến sẽ họp nhóm "Bộ Tứ" vào hôm nay với đại diện 3 nước còn lại, trong đó có việc đưa ra cách thức nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Ông tuyên bố, Mỹ vẫn sẽ tập trung một cách dài hạn vào các vấn đề ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhấn mạnh rằng những diễn biến ở khu vực này sẽ "định hình thế kỷ 21". Theo nhà ngoại giao Mỹ, đây là khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới, chiếm 2/3 tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong 5 năm qua và là nơi sinh sống của một nửa dân số thế giới.