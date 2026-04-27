Ngoại trưởng Iran tham vấn Tổng thống Putin về xung đột với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi (Ảnh: IRNA).

Theo hãng tin RT, máy bay của phái đoàn Iran đã hạ cánh xuống St. Petersburg vào khoảng 5h30 hôm nay 27/4 theo giờ địa phương.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi sẽ tiến hành tham vấn với các quan chức Nga về “tình trạng hiện tại của các cuộc đàm phán, lệnh ngừng bắn và những diễn biến xoay quanh cuộc xung đột” với Mỹ và Israel.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó xác nhận chuyến thăm của ông Araghchi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin sẽ có một cuộc gặp với nhà ngoại giao Iran.

Nga và Iran là những đối tác lâu đời và Moscow đã luôn là đồng minh ngoại giao then chốt của Tehran trong suốt cuộc chiến với Mỹ.

Moscow đã đề nghị tiếp quản lượng uranium đã làm giàu của Iran mặc dù Mỹ được cho là đã bác bỏ đề nghị này.

Ngoài vấn đề uranium, Iran và Nga đã ký kết một hiệp ước 20 năm vào tháng 1/2025 nhằm tăng cường quan hệ đối tác kinh tế, quân sự và chính trị. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Tehran và Moscow đã dừng lại ở mức thấp hơn một hiệp ước phòng thủ chung.

Chuyến thăm Nga đánh dấu chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du của ông Araghchi qua Pakistan, Oman và Nga, điều mà ông mô tả là một nỗ lực nhằm “phối hợp chặt chẽ” với các đối tác trong bối cảnh hòa đàm với Mỹ bế tắc.

Tại Pakistan, ông đã chia sẻ lập trường của Tehran về một “khuôn khổ khả thi để chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến nhắm vào Iran”, và nói thêm rằng vẫn còn phải chờ xem liệu Mỹ có “thực sự nghiêm túc về ngoại giao hay không”.

Tại Oman, ông Araghchi cho biết cuộc thảo luận tập trung vào các vấn đề song phương và diễn biến khu vực, bao gồm những cách thức để đảm bảo quá cảnh an toàn tại eo biển Hormuz.

Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là sẵn sàng bay tới Pakistan cho các cuộc đàm phán tiềm năng vào cuối tuần qua, nhưng Tehran đã bác bỏ việc đối thoại trực tiếp với các đại diện của Mỹ trong chuyến công du của ông Araghchi.

Tuy nhiên, ông Araghchi dường như đã trao cho Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian, một tài liệu dự kiến gửi tới Washington nằm ngoài tiến trình đàm phán chính thức. Tài liệu này vạch ra các “lằn ranh đỏ” của Iran, bao gồm các vấn đề liên quan đến Hormuz và chương trình năng lượng hạt nhân của Iran.

Washington đã gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran vào đầu tuần này, với kỳ vọng về một đề xuất “thống nhất” từ phía Tehran trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Tình trạng bế tắc xung quanh eo biển Hormuz đã làm rúng động thị trường toàn cầu, đẩy giá dầu Brent lên trên 100 USD mỗi thùng, trong khi ông Trump đã nêu rõ rằng không có mốc thời gian cố định nào cho việc kết thúc cuộc chiến.

Tehran coi lệnh phong tỏa là một sự vi phạm trực tiếp vào lệnh ngừng bắn và lập luận rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng đều vô nghĩa chừng nào lệnh này vẫn còn duy trì và Israel tiếp tục các cuộc tấn công chống lại Li Băng.