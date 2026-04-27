Iran vạch lằn ranh đỏ khi 15.000 binh sĩ Mỹ tiến sát lãnh thổ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: Tass).

Lằn ranh đỏ của Iran

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chuyển các thông điệp thông qua Pakistan tới Mỹ về những điều mà Tehran không chấp nhận đối với các yêu cầu của Mỹ.

“Những thông điệp này liên quan đến một số lằn ranh đỏ của Iran, bao gồm vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz”, hãng tin Fars, thân cận với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết.

“Các nguồn tin đáng tin cậy nhấn mạnh rằng ông Araghchi đang hành động hoàn toàn trong khuôn khổ các lằn ranh đỏ đã được xác định và nhiệm vụ ngoại giao của Bộ Ngoại giao”, truyền thông Iran nêu rõ.

Theo Fars, các thông điệp được chuyển tiếp “không liên quan đến đàm phán” và “được coi là sáng kiến ​​của Iran nhằm làm rõ tình hình khu vực”.

Thông điệp của Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ điều thêm tàu sân bay thứ 3, USS George H.W. Bush, đến Trung Đông tuần trước.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 24/4 xác nhận hơn 200 máy bay và trực thăng của Mỹ, cùng với 15.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến, đã đến Trung Đông theo 3 nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) và USS George H.W. Bush (CVN 77). Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập niên, 3 tàu sân bay Mỹ cùng hoạt động ở Trung Đông.

Theo một số nguồn tin, Washington có thể đang triển khai kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào hàng loạt mục tiêu của Iran ở eo biển Hormuz, trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đổ vỡ.

Iran muốn Tổng thống Mỹ "hạ nhiệt" lời đe dọa

Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết, các nhà đàm phán Iran tin rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm bớt những tuyên bố cứng rắn đối với Tehran có thể giúp nối lại các cuộc đàm phán.

Theo các nguồn tin, Iran đã thông báo với Pakistan rằng việc nhà lãnh đạo Mỹ "chấm dứt những lời đe dọa như vậy có thể giúp thuyết phục những người theo đường lối cứng rắn rằng đã đến lúc nối lại các cuộc đàm phán”.

Wall Street Journal lưu ý rằng sau khi tham vấn với các bên trung gian hòa giải, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có thể kết luận rằng một thỏa thuận với Washington là khả thi, trong trường hợp đó các bên có thể gặp nhau trong những ngày tới.

Trước đó, Tổng thống Trump đã hủy chuyến đi của Đặc phái viên Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner tới Pakistan để đàm phán với phái đoàn Iran. Ông Trump cho rằng chuyến đi "lãng phí quá nhiều thời gian đi lại và có quá nhiều công việc phải làm".

Ngày 24/4, Axios đưa tin các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 27/4 tại Islamabad. Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến ​​sẽ tới Islamabad vào ngày 25/4 để nghe lập trường của phía Iran.

Tuy nhiên, sau thông báo này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố Tehran không có kế hoạch tổ chức các cuộc gặp với các phái viên Mỹ trong chuyến thăm Pakistan của Ngoại trưởng Araghchi.

Ông Baghaei nhấn mạnh nhà ngoại giao hàng đầu của Iran sẽ chỉ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Pakistan như một phần trong nỗ lực hòa giải của Islamabad nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Trước đó, các cuộc đàm phán ở Islamabad hôm 11/4 đã đổ vỡ do bất đồng về một số vấn đề, trong đó có vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần vào ngày 7/4 để mở đường cho các biện pháp ngoại giao. Sau thời hạn 2 tuần, Tổng thống Trump thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn đến khi Iran đệ trình các đề xuất thống nhất và hoàn tất đàm phán.

Trong các tuyên bố mới đây, giới chức Iran nêu rõ sẽ chưa đàm phán chừng nào Mỹ còn phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran.

Chính quyền Tổng thống Trump coi việc Iran tiến tới chế tạo vũ khí hạt nhân là "lằn ranh đỏ". Do vậy, một trong những mục tiêu của Mỹ là xóa bỏ kho uranium làm giàu cao của Iran. Trong khi đó, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ vì mục đích hòa bình.

Liên quan tới eo biển Hormuz, Iran đã phong tỏa eo biển một phần sau khi Mỹ và Israel phối hợp không kích Iran từ cuối tháng 2.

Giới chức Iran khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz sẽ là "bất khả thi" chừng nào Mỹ và Israel còn vi phạm "nghiêm trọng" thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran.