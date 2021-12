Nghiên cứu mới: Nam giới, người nói to làm lây lan Covid-19 cao hơn

Dân trí Theo các nhà nghiên cứu của Đại học bang Colorado (CSU), Mỹ, nam giới và những người nói với âm lượng lớn dễ làm lây lan Covid-19 hơn so với người khác.

Nam giới được cho là có nguy cơ làm lây lan Covid-19 cao hơn (Ảnh minh họa: AAP).

Trong nghiên cứu được công bố vào tháng 11 trên tạp chí Khoa học và Công nghệ môi trường, một nhóm nghiên cứu đa ngành tại trường Đại học bang Colorado, Mỹ đã nghiên cứu các hạt khí dung từ một nhóm người ở các độ tuổi và giới tính khác nhau khi họ nói chuyện và hát trong phòng thí nghiệm.

Nhóm nghiên cứu đã đo được nồng độ hạt khí dung trong phạm vi từ 0,25-33 micromet ở 63 người tham gia trong độ tuổi từ 12-61 tuổi, đồng thời theo dõi âm lượng giọng nói và nồng độ khí CO2 thở ra.

Phương pháp đo tiến hành ở cả nhóm người đeo khẩu trang và không đeo khẩu trang.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng khi hát tạo ra nhiều hạt dung khí hơn 77% so với nói chuyện, người trưởng thành tạo ra nhiều hạt khí dung hơn 62% so với trẻ vị thành niên và nam giới tạo ra nhiều hạt khí dung hơn 34% so với nữ giới.

Nghiên cứu cũng chỉ ra, virus cũng dễ phát tán hơn từ những người nói chuyện với âm lượng lớn. Cụ thể, âm lượng cho thấy mức năng lượng mà người nói đưa vào thanh quản, năng lượng càng nhiều thì càng có nhiều hạt li ti bắn ra từ cơ thể. Những hạt li ti này mang virus và có thể lây bệnh cho người khác.

Tuy nhiên, hạn chế của nghiên cứu này là môi trường phòng thí nghiệm (có thể "thiếu tính phổ quát" trong các tình huống thực tế), các loại âm thanh khác chưa được xem xét, chưa định lượng được nguy cơ lây nhiễm bệnh hô hấp.

Các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng kết quả trên giúp hỗ trợ điều tra sâu hơn về các chỉ số thể hiện nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi ở trong nhà bao gồm: âm lượng giọng nói và lượng CO2 thở ra.

Mỹ Lệ

Theo Fox News