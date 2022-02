Nga vạch rõ điều kiện để tháo gỡ khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

Trả lời truyền thông sau khi gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev hôm 22/2, Tổng thống Putin cho rằng, tình hình căng thẳng xung quanh Ukraine có thể giải quyết thông qua một số điều kiện.

Theo nhà lãnh đạo Nga, để xoa dịu căng thẳng hiện tại, các quốc gia dân chủ trước hết phải công nhận ý chí của người dân trên bán đảo Crimea, ám chỉ việc thừa nhận Crimea đã được sáp nhập về Nga.

Tiếp theo, Nga đề xuất Ukraine tự nguyện từ bỏ kế hoạch gia nhập khối liên minh quân sự NATO.

"Giải pháp tốt nhất cho vấn đề Ukraine sẽ là chính quyền Kiev tự nguyện từ chối gia nhập NATO", Tổng thống Putin nói, cho rằng Ukraine nên áp dụng đường lối trung lập.

Nga cũng đề nghị phương Tây "dừng bơm vũ khí hiện đại cho chính quyền Kiev", theo Tass.

"Điểm cốt lõi là phi quân sự hóa Ukraine ở một mức độ nhất định, bởi vì đây là yếu tố khách quan duy nhất có thể kiểm soát được, có thể được giám sát và có thể bị đáp trả", Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo khẳng định Moscow không thể cho phép Ukraine phát triển trở lại vũ khí hạt nhân, điều mà chính quyền Kiev từng cảnh báo vài ngày trước đó. "Ngay cả việc Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng có nghĩa là một mối đe dọa chiến lược đối với chúng tôi", Tổng thống Putin cho biết.

Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Nga cũng cho biết, Thỏa thuận hòa bình Minsk đã không còn tồn tại sau khi ông Putin đã công nhận 2 vùng ly khai thuộc Donbass, Đông Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Nga không phải là bên có lỗi.

"Thỏa thuận Minsk đã sụp đổ từ lâu trước khi Nga công nhận Donbass. Không phải do chúng tôi, không phải do đại diện của các chính quyền ở Donbass, mà là do chính phủ Kiev", ông Putin cáo buộc.

Tổng thống Nga cũng cho biết, Moscow sẽ viện trợ cho Lugansk và Donetsk, bao gồm viện trợ về quân sự. Ngoài ra, việc Hội đồng Liên bang Nga cho phép Tổng thống Putin sử dụng quân đội ở nước ngoài không có nghĩa là lực lượng Nga đang di chuyển tới Donbass, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho hay các hành động tiếp theo của Moscow sẽ phụ thuộc vào "tình hình thực tế ở thực địa".