Nga tuyên bố tăng sản xuất "sát thủ trên không" gấp 10 lần để thắng Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Trung tâm Công nghệ Đặc biệt ở Saint Petersburg, Nga (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Vladimir Putin hôm 19/9 cho biết Nga đang tăng cường sản xuất máy bay không người lái khoảng 10 lần lên gần 1,4 triệu chiếc trong năm nay để đảm bảo lực lượng vũ trang nước này giành chiến thắng ở Ukraine.

"Tổng cộng, khoảng 140.000 máy bay không người lái các loại đã được chuyển giao cho lực lượng vũ trang vào năm 2023", ông Putin nói. "Năm nay, việc sản xuất máy bay không người lái dự kiến sẽ tăng đáng kể. Nói chính xác hơn là gần 10 lần", ông tuyên bố.

"Ai phản ứng nhanh hơn với những yêu cầu này trên chiến trường sẽ thắng", ông Putin nói tại cuộc họp ở St Petersburg về việc phát triển sản xuất máy bay không người lái.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, pháo binh và máy bay không người lái đã trở thành 2 loại vũ khí chủ chốt dọc theo mặt trận dài 1.000km.

Trong khi pháo binh là "vua" chiến trường trên bộ trong hàng chục năm qua, sự xuất hiện và bùng nổ của UAV đã tạo ra phương thức tác chiến mới, nơi 2 bên sử dụng dàn "sát thủ" trên không tấn công bộ binh, vũ khí của phía còn lại.

Ông Putin đã chỉ thị cho chính quyền tăng cường hỗ trợ các nhà sản xuất UAV nhỏ.

"Cùng với các công ty và tập đoàn lớn, các công ty nhỏ cũng tham gia vào việc sản xuất hàng loạt máy bay không người lái", ông nhấn mạnh.

Tổng thống lưu ý rằng các sản phẩm do các doanh nghiệp nhỏ sản xuất, bao gồm cả máy bay không người lái, không thua kém chất lượng so với các sản phẩm do các doanh nghiệp lớn tạo ra. Vì vậy, các tổ chức nhỏ này cần được hỗ trợ, bao gồm cả về mặt công nghệ, ông Putin nói.

"Rõ ràng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tự mình giải quyết một số vấn đề. Ở đây chúng ta cần sự phối hợp giữa các trung tâm nghiên cứu lớn, doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ", ông nói thêm.

Cùng với tăng cường sản xuất UAV, Nga không ngừng cải tiến công nghệ. Hồi đầu tháng, công ty Berkut có trụ sở tại Cộng hòa Buryatia thuộc Nga tuyên bố đã chế tạo ra một UAV mới mang tên Burya-20. Đây là UAV cỡ lớn có khả năng phóng ra các UAV góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) cỡ nhỏ hơn, cơ chế giống như "tàu sân bay trên không".

Ngoài ra, Nga trang bị cho UAV "tàu mẹ" công nghệ "thị giác máy", giúp UAV có khả năng kiểm tra, xem xét và phân tích tự động dựa trên hình ảnh, từ đó đưa ra quyết định có liên quan.

Sự xuất hiện của những công nghệ mới này đến trong bối cảnh UAV đang trở thành một phần không thể thiếu của hoạt động tác chiến trong tương lai. Các cuộc xung đột gần đây cho thấy vai trò quan trọng, thậm chí thay đổi cuộc chơi của các UAV.

Năng lực thực hiện các vụ tấn công theo cơ chế bầy đàn ồ ạt vào mục tiêu đối thủ có thể tạo ra lợi thế không nhỏ cho quân đội. Cơ chế "tàu sân bay trên không" có thể thực hiện việc này.

Các UAV nhỏ có thể làm chặn thông tin liên lạc, gây nhiễu tín hiệu và tìm kiếm phá hủy. Chúng có thể được trang bị tên lửa nhỏ hoặc thuốc nổ để thực hiện một vụ tấn công cảm tử nếu cần thiết. Chúng có thể chia sẻ dữ liệu lẫn nhau và truyền thông tin về tham số của các chiến hạm hoặc máy bay đối thủ, rồi có thể cùng lao ồ ạt vào mục tiêu khi cần áp chế hệ thống phòng không đối phương.