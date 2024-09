Nga tung hỏa lực, giáng đòn mạnh đẩy quân Ukraine khỏi lãnh thổ

"Các kíp lái trực thăng Ka-52M đã giáng đòn bằng các phương tiện hủy diệt trên không vào lực lượng binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk", Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/9 thông báo.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa không đối không vào các mục tiêu do thám của Ukraine. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng quân nhân và thiết bị quân sự của Ukraine đã bị phá hủy.

Trực thăng Nga tấn công lực lượng Ukraine ở Kursk

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video cho thấy trực thăng "cá sấu sát thủ" Ka-52M thực hiện các cuộc tấn công vào binh lính và xe bọc thép của Ukraine trong khu vực Kursk, đồng thời nói thêm rằng lực lượng Ukraine "không thể thoát khỏi những con cá sấu".

"Tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy", giới chức Nga xác nhận, nhưng không công bố số lượng mục tiêu bị tấn công.

Đoạn video cho thấy hai trực thăng bay ở tầm thấp và bắn nhiều loạt tên lửa nhỏ, dường như hướng về phía lực lượng Ukraine.

Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào tỉnh Kursk của Nga hồi đầu tháng trước. Cuộc tấn công được cho là có sự tham gia của một số đơn vị tinh nhuệ nhất của Kiev, được trang bị xe bọc thép do phương Tây cung cấp.

Mặc dù ban đầu Kiev đã đạt được một số tiến triển, nhưng Moscow tuyên bố cuộc tiến công đã bị đẩy lùi, khi lực lượng Nga tích cực sử dụng máy bay không người lái, pháo binh và tên lửa có độ chính xác cao để bắn phá các mục tiêu của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ước tính thiệt hại của Ukraine lên tới hơn 11.800 quân nhân và hơn 800 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu cuộc xâm nhập.

Theo một số blogger quân sự, các lực lượng Nga đã bắt đầu chiến dịch phản công đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi biên giới.

Yuri Podolyaka, một blogger quân sự thân Nga gốc Ukraine và hai blogger có ảnh hưởng khác - Rybar and the Two Majors - cho biết các lực lượng Nga đã bắt đầu một cuộc phản công đáng kể ở Kursk.

"Tại khu vực Kursk, quân đội Nga đã phát động các hoạt động phản công ở sườn phía tây chiến tuyến của đối phương, thu hẹp vùng kiểm soát của Ukraine gần biên giới", blogger Two Majors cho biết.

Theo Podolyaka, lực lượng Nga đã chiếm được một số ngôi làng ở phía tây, đẩy lực lượng Ukraine về phía đông sông Malaya Loknya, phía nam Snagost.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 5/9 tuyên bố "nhiệm vụ thiêng liêng" của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương khỏi Kursk, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến 2.

Theo Tổng thống Putin, bằng cách điều động một số lượng lớn đơn vị được huấn luyện tốt vào khu vực biên giới của Nga, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính nước này và cho phép Moscow đẩy nhanh tốc độ tiến công ở miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là một nỗ lực nhằm đưa chiến tranh đến lãnh thổ Nga, buộc Nga phải đàm phán hòa bình và tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Sumy lân cận ở Ukraine.