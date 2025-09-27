Nga tung chiến thuật “nghìn vết cắt”, công phá phòng tuyến Ukraine

Xe tăng Nga ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 26/9 cho biết Nga đã thay đổi chiến thuật tiền tuyến và đang triển khai các nhóm nhỏ gồm 4-6 binh sĩ có nhiệm vụ xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của Ukraine.

“Kể từ đầu mùa hè, chiến thuật của đối phương đã thay đổi. Nhiệm vụ chính của họ là xâm nhập càng sâu càng tốt vào lãnh thổ của chúng tôi, rút ​​lui, rồi tập hợp lại và tiến công. Sau đó họ tấn công các mục tiêu sâu bên trong để làm tê liệt tuyến hậu cần và luân chuyển quân của chúng tôi”, Tướng Syrsky nhận định.

Theo Tư lệnh Ukraine, chiến thuật này cho phép lực lượng Nga tiến công với số lượng quân tương đối ít, mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc họ không giành được quyền kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ của một khu vực.

Tướng Syrsky cho biết, từ đầu mùa hè, quân đội Nga đã tấn công bằng chiến thuật mà ông gọi là "nghìn vết cắt" gồm số lượng lớn các cuộc tấn công bộ binh nhỏ.

Quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine vào tháng 8 gần thị trấn khai thác than Dobropillia ở phía đông, trước khi bị lực lượng Kiev đẩy lùi.

Ông Syrsky thừa nhận tình hình chung trên mặt trận - trải dài 1.250km - rất khó khăn, khi Nga đang tiến quân ở những khu vực trọng điểm. Ông ước tính có 712.000 binh sĩ Nga tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/9 tuyên bố đã kiểm soát Yunakivka, một ngôi làng ở vùng Sumy, Đông Bắc Ukraine.

Ông Syrsky cho biết Ukraine đang thay đổi một số kỹ thuật phòng không để đối phó với các cuộc không kích ngày càng tăng của Nga.

Chiến thuật này bao gồm việc tăng cường triển khai trực thăng và máy bay hạng nhẹ, cũng như phát triển các hệ thống đánh chặn máy bay không người lái mới.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/9 đã cập nhật những bước tiến về lãnh thổ mà quân đội Nga đạt được trong năm nay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ đầu năm đến nay, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 4.700km2 và giành được khoảng 205 khu định cư ở khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Số liệu do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, bước tiến chính về lãnh thổ mà lực lượng Nga đã đạt được là ở khu vực Donetsk, nơi quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 3.300km2.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 25.000 xe tăng và các xe bọc thép khác trong suốt cuộc xung đột, hơn 42.000 xe bánh lốp, gần 30.000 khẩu pháo và các thiết bị quân sự khác.

Tính đến tháng 2 năm nay, hơn 1,08 triệu quân nhân Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine từ lâu đã tuyên bố rằng nước này chỉ chịu những tổn thất nhỏ và hiếm khi cung cấp thông tin cập nhật. Vào tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết kể từ khi xung đột leo thang, chỉ có 46.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, cùng với 380.000 người khác bị thương.