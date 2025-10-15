Nga trao tài liệu mật về vụ ám sát cựu Tổng thống Kennedy cho nghị sĩ Mỹ

Cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát vào năm 1963 (Ảnh: AFP).

Đại sứ Nga tại Mỹ Aleksandr Darchiev đã trao cho nữ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Anna Paulina Luna các bản sao giải mật từ hồ sơ lưu trữ của Liên Xô liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy (JFK).

Theo thông báo của Đại sứ quán Nga hôm 14/10, trong cuộc gặp với nghị sĩ đại diện bang Florida Anna Paulina Luna, Đại sứ Nga Aleksandr Darchiev đã bàn giao tập tài liệu được tổng hợp từ các kho lưu trữ nhà nước của Nga.

Đại sứ quán Nga nói thêm rằng một phần nội dung trong số này từng được giới chức Liên Xô chuyển cho phía Mỹ vào dịp tang lễ của ông Kennedy năm 1963.

“Tôi đã nhận được bản in báo cáo về vụ ám sát JFK từ Đại sứ Nga. Một nhóm chuyên gia đang trên đường đến văn phòng của tôi sáng mai để bắt đầu dịch và rà soát toàn bộ tài liệu”, bà Luna viết trên mạng xã hội X.

Theo bà, nhà báo điều tra Jefferson Morley đang hỗ trợ nhóm của bà xem xét tập tài liệu dày 350 trang.

Ông Morley cho biết: “Chúng tôi sẽ đăng bản dịch do các chuyên gia thông thạo tiếng Nga thực hiện về những nội dung quan trọng trong tài liệu này. Đồng thời, chúng tôi sẽ cung cấp bối cảnh về nguồn gốc của tài liệu, cách nó được hình thành và so sánh với những gì đã biết về phản ứng của Nga trước vụ ám sát Kennedy”.

Bà Luna lâu nay vận động cho việc công bố toàn bộ thông tin liên quan đến vụ ám sát ông Kennedy, Tổng thống thứ 35 của Mỹ, xảy ra ngày 22/11/1963. Bà cũng đặt nghi vấn về vai trò của Lee Harvey Oswald, người bị buộc tội ám sát Kennedy, cho rằng ông có thể không phải là thủ phạm thực sự.

Tổng thống thứ 35 của Mỹ John F. Kennedy (JFK) bị ám sát vào trưa 22/11/1963 tại thành phố Dallas khi đang ngồi trên ô tô mui trần cùng Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy.

Đến nay, hơn 60 năm kể từ sau vụ ám sát, bí ẩn vẫn bao trùm dù hàng trăm nghìn tài liệu đã được giải mật.

Cựu lính thủy đánh bộ Lee Harvey Oswald bị buộc tội dùng súng bắn tỉa để đoạt mạng người đứng đầu chính phủ từ cửa sổ tầng 6 trong một tòa nhà gần đó. Tuy nhiên, người Mỹ không tin rằng, một mình Oswald có thể hạ sát cựu Tổng thống.

Vài năm sau cái chết của ông Kennedy, em trai ông, Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy tiếp tục bị ám sát khi đang tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống.

Ngay khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh giải mật hàng chục nghìn tài liệu liên quan đến vụ ám sát JFK. Hơn 80.000 trang tài liệu điện tử đã được đăng tải lên trang web của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ, hé lộ nhiều chi tiết chưa từng công bố về vụ ám sát.

Các tài liệu bao gồm bản ghi nhớ mật, cung cấp cái nhìn sâu sắc về bầu không khí căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Liên Xô sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Nhiều tài liệu ghi lại nỗ lực của các nhà điều tra trong việc tìm hiểu về quãng thời gian Lee Harvey Oswald, kẻ ám sát cựu Tổng thống Kennedy, ở Liên Xô và theo dõi hành tung của hắn trước vụ ám sát tại Dallas.