Nga tiến công mọi hướng, giao tranh khốc liệt bào mòn binh lực Ukraine

Lực lượng Nga khai hỏa vũ khí (Ảnh: Tass).

"Trong 24 giờ qua, các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục nỗ lực tấn công ở các hướng Donetsk, nam Donetsk và Zaporizhia", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố hôm 31/7.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã giành lại quyền kiểm soát 2km2 lãnh thổ trong khu vực Bakhmut trong tuần qua. Kết quả này nâng tổng diện tích lãnh thổ mà Ukraine giành lại ở miền Đông Ukraine kể từ khi chiến dịch phản công bắt đầu lên 37km2.

Bà Maliar xác nhận, quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công thành công ở các khu vực phía nam thành phố Bakhmut. Quan chức Ukraine cho biết Nga "tiếp tục tập trung các nỗ lực tấn công chính vào các hướng Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka, đồng thời chiến sự khốc liệt vẫn tiếp diễn" với "hơn 170 cuộc giao tranh" ở những khu vực này.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Nga đã thất bại trong nỗ lực đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi khu rừng Serebryansky ở vùng Lyman, trong khi các lực lượng vũ trang Ukraine đang "đẩy lùi đối phương một cách hiệu quả" ở khu vực Kupyansk. Bà Maliar tuyên bố lực lượng Ukraine đã giành lại khu vực Staromaiorske ở Donetsk "dưới hỏa lực dữ dội từ máy bay và pháo binh".

Tại mặt trận Zaporizhia, Thứ trưởng Maliar tuyên bố các lực lượng Ukraine đã đạt được "thành công và đang củng cố vị trí của họ" tại các khu vực Mala Tokmachka và Robotyne.

Theo bà Maliar, kể từ khi bắt đầu cuộc phản công, Ukraine đã giành lại 204,7km2 lãnh thổ, trong đó 12,6km2 đã được giành lại trong tuần qua.

Bản đồ chiến sự Ukraine (Ảnh: New York Times).

Trong khi đó, Điện Kremlin hôm 31/7 cho biết cuộc phản công của Ukraine "không diễn ra theo kế hoạch" và các nguồn lực của NATO cung cấp cho Kiev đã bị "lãng phí". Nga cũng tuyên bố phá hủy hàng loạt khí tài quân sự và loại bỏ hàng trăm binh lính Ukraine trong các cuộc giao tranh.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Ukraine, phá hủy 23 máy bay không người lái của đối phương và đánh chặn 12 rocket của hệ thống rocket phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất.

Theo tướng Konashenkov, các lực lượng Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của quân đội Ukraine và hạ khoảng 140 lính Ukraine ở khu vực Krasny Liman trong 24 giờ qua. Ngoài ra, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, lựu pháo D-20 và D-30 cùng một hệ thống pháo cơ giới Gvozdika đã bị phá hủy.

"Trong 24 giờ qua, tổn thất của đối phương ở hướng Donetsk lên tới hơn 220 binh sĩ, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 5 phương tiện cơ giới, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, một pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất, một pháo cơ giới Gvozdika, lựu pháo Msta-B, lựu pháo D-20 và trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Ở khu vực phía nam Donetsk và Zaporizhia, Nga tuyên bố loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 275 binh sĩ Ukraine, 3 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép chiến đấu, 5 xe cơ giới, 3 khẩu pháo do nước ngoài sản xuất, đặc biệt là M109 Paladin do Mỹ sản xuất và M777 và một khẩu FH70 do Anh sản xuất, ngoài ra còn có hai khẩu Msta-B và D-20.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các lực lượng quân sự nước này đã phá hủy xưởng lắp ráp máy bay không người lái của quân đội Ukraine ở Kharkov trong ngày qua. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã phá hủy sở chỉ huy và nơi tập kết của các thành viên thuộc lữ đoàn bộ binh thủy quân lục chiến số 35 của quân đội Ukraine gần khu định cư Vesyoloye ở Zaporizhia.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 31/7 thông báo, Ukraine đã mất hơn 20.800 binh sĩ và 2.227 vũ khí các loại trong một tháng qua. Ông cho biết thêm, trong tháng 7, Kiev mất 10 xe tăng Leopard, 11 xe chiến đấu Bradley 40 hệ thống pháo M777, 50 pháo tự hành được phương Tây viện trợ.

Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh, quân đội Nga tiến công mọi hướng trên chiến trường Ukraine, tập trung bào mòn năng lực tác chiến của Kiev. Đồng thời, Nga đang tăng cường tập kích các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine để đáp trả những cuộc tấn công của Kiev gần đây nhằm vào vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát.