Nga sắp tấn công mục tiêu khủng bố tại Syria sau 2 tháng ngừng bắn

Almasdar News dẫn một nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết quân đội Nga đang chuẩn bị để tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria sau 2 tháng ngừng bắn.

Nguồn tin nói rằng không quân và hải quân Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mạnh mẽ trên quy mô lớn vào sào huyệt của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại phía nam và đông Syria. Nga sẽ tiến hành cuộc tấn công cùng với quân đội Syria (SAA) nhằm vào vùng núi lửa Al-Safa (miền nam Syria) và vùng Badiya Al-Sham (phía đông Syria).

Theo Almasdar News, không quân Nga đã tạm dừng các cuộc tấn công vào khu vực Al-Safa hồi tháng 9 để thuyết phục phiến quân IS giao các dân thường Syria mà chúng đang giữ làm con tin ở tỉnh Al-Sweida. Tuy nhiên, IS vẫn ngoan cố tỏ ra không hợp tác. Điều này buộc Nga và Syria không thể tiếp tục thương lượng với nhóm khủng bố ở Al-Safa. Ngoài ra, tình thế đã trở nên rất bất lợi cho IS khi hiện tại những tay súng cực đoan không còn kiểm soát được các con tin là dân thường Syria nên lợi thế để thương lượng của những kẻ khủng bố đã không còn.

Điều đó có nghĩa là Nga và Syria sẽ dồn toàn lực để tiến hành các cuộc tấn công nhằm thẳng vào Al-Safa, nơi hiện tại chỉ còn lại các tay súng khủng bố đang cố thủ. Dự kiến, lực lượng quân đội 2 nước có thể sẽ tấn công dữ dội vào tàn dư IS tại khu vực này.

Ngày 6/11, Almasdar News dẫn các nguồn tin cho biết, Nga đã điều tàu hộ tống Đô đốc Makarov với tên lửa hành trình tầm xa Kalibr tới Địa Trung Hải. Chiến hạm này sẽ cùng tham gia vào đội tàu chiến hùng hậu mà Nga đang triển khai ngoài khơi Syria như các tàu hộ tống Đô đốc Grigorovich, Admiral Essen và Pytlivy, tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov và tàu hộ vệ tên lửa Vishny Volochek.

Giới quan sát nhận định Nga dường như đang củng cố lại lực lượng, sẵn sàng cho mục tiêu “nhổ cỏ tận gốc” hiểm họa khủng bố tại quốc gia đồng minh Trung Đông.

Cuối tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow ủng hộ việc thiết lập một tiến trình chính trị để giải quyết tình trạng căng thẳng ở Syria, tuy nhiên, Nga cũng sẽ quyết liệt trong việc tiêu diệt khủng bố tại đây, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng không kém.

