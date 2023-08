Nga nêu điều kiện duy nhất để đạt được hòa bình ở Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: TASS).

"Những người đang phải hứng chịu đau khổ dưới các chiến hào thực sự chỉ cần đầu hàng để có thể mở đường cho hòa bình. Tuy nhiên, cả Kiev và Washington không muốn điều này", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 11/8 nêu rõ.

Ông Medvedev cũng cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại và việc NATO tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine trở nên vô ích.

Ukraine hiện chưa bình luận về tuyên bố này của ông Medvedev.

Ukraine bắt đầu phản công từ đầu tháng 6. Bộ Quốc phòng Nga mới đây nói rằng Ukraine tổn thất nặng nề sau chiến dịch phản công thất bại.

"Kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ trong tháng 6 và tháng 7", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 4/8.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, có tới 4.900 thiết bị quân sự khác nhau của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi chiến dịch phản công bắt đầu. 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất, 7 xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC do Pháp sản xuất và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 7 tuyên bố Ukraine đã mất "hàng chục nghìn binh sĩ" trong chiến dịch phản công thất bại mà ông gọi là "tấn công tự sát" nhằm vào các vị trí phòng thủ của Nga. Ông Putin cũng cho rằng Ukraine đang cạn kiệt nhân lực.