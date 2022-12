Nga nêu điều kiện chấm dứt xung đột, Ukraine kêu gọi hội nghị hòa bình

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

"Đối phương đã nắm rất rõ đề xuất của chúng tôi về việc phi quân sự hóa, phi phát xít hóa các vùng lãnh thổ do chính quyền (Ukraine) kiểm soát, loại bỏ những mối đe dọa đối với an ninh của Nga, bao gồm cả an ninh của những vùng lãnh thổ mới", hãng thông tấn TASS ngày 26/12 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Vấn đề rất đơn giản: Hãy đáp ứng các yêu cầu đó vì lợi ích của chính các vị. Nếu không, vấn đề sẽ do quân đội Nga quyết định".

Khi bình luận liệu xung đột Nga - Ukraine sẽ kéo dài bao lâu, ông Lavrov nói: "Bóng đang ở sân của Ukraine và phía sau là Washington".

Cuối tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nêu rõ: "Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với mọi bên liên quan về những giải pháp có thể chấp nhận được, nhưng điều này tùy thuộc họ, chúng tôi không phải bên từ chối đàm phán mà là họ",

Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" nước láng giềng. Đầu tháng 10, Nga thông qua sắc lệnh sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine gồm Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk.

Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa "công thức hòa bình" gồm 10 điểm trong đó có yêu cầu Nga phải rút hết quân khỏi lãnh thổ của Ukraine. Kiev khẳng định không bao giờ thỏa hiệp về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Trong khi đó, Nga nhiều lần cho biết sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng không chấp nhận các điều khoản mà Kiev và phương Tây đưa ra, đặc biệt liên quan đến các vùng lãnh thổ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 12/12 nhấn mạnh: "Phía Ukraine cần tính đến thực tế phát sinh trong thời gian xung đột, có những chủ thể mới xuất hiện tại Liên bang Nga. Đó là kết quả từ các cuộc trưng cầu dân ý tại các vùng lãnh thổ. Nếu không tính đến thực tế mới này, tình hình khó tiến triển".

Ukraine đề xuất hội nghị hòa bình

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hôm 26/12 bình luận: "Mọi cuộc chiến đều kết thúc bằng con đường ngoại giao. Mọi cuộc chiến kết thúc nhờ các hành động cả trên chiến trường và trên bàn đàm phán".

Ông cho biết, nước này dự định tổ chức một hội nghị hòa bình vào cuối tháng 2. và Liên hợp quốc dưới sự dẫn dắt của Tổng thư ký Antonio Guterres có thể là trung gian hòa đàm giữa Ukraine và Nga.

"Liên hợp quốc có thể là địa điểm phù hợp nhất để tổ chức hội nghị này bởi vì Liên hợp quốc không thiên vị một quốc gia nào. Liên hợp quốc sẽ đưa các bên ngồi lại", nhà ngoại giao Ukraine nói.

Ông bình luận thêm: "Tổng thư ký Liên hợp quốc cho thấy ông ấy là một nhà trung gian đàm phán hiệu quả, quan trọng nhất, ông ấy là người nguyên tắc và thống nhất. Do vậy, chúng tôi hoan nghênh ông ấy tích cực tham gia vào quá trình này.