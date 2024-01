Nga muốn giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/1 cho biết, Nga ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Peskov, do các nước phương Tây và Ukraine chưa sẵn sàng đàm phán nên Nga buộc phải đạt được mục tiêu của mình thông qua một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Peskov nhấn mạnh quan điểm của Nga, được Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần đề cập, là ưu tiên các biện pháp hòa bình và ngoại giao để giải quyết các vấn đề an ninh. Ông cũng nhấn mạnh lệnh cấm của chính quyền Ukraine về việc đàm phán với Nga.

"Trước hết, chúng ta không nên quên rằng Kiev đã chính thức ban hành lệnh cấm tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow. Chỉ cần nhắc đến lệnh cấm này có lẽ là cách tốt nhất để hiểu được sự vô lý hoàn toàn của tình huống hiện nay", ông Peskov cho biết.

"Đó là lý do quan điểm của chúng tôi đã được Tổng thống Putin nhắc lại nhiều lần. Đối với chúng tôi, chúng tôi muốn đạt được mục tiêu và giải quyết các vấn đề an ninh của mình bằng biện pháp hòa bình, biện pháp ngoại giao, nhưng trong những điều kiện mà điều này hoàn toàn không thể thực hiện được, do các nước phương Tây cũng như Ukraine không sẵn sàng xem xét các vấn đề an ninh của chúng tôi, chúng tôi đang tiến hành và tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt, qua đó chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình", ông Peskov nói thêm khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng thảo luận một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hay không.

Trước đó, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis nói rằng Nga chắc chắn sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận trong tương lai về Ukraine, và theo ông, các công việc chuẩn bị đang được tiến hành. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông chỉ ra rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc Nga tham gia vào quá trình tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc thảo luận mới nhất về "công thức hòa bình" do Ukraine đề xuất tại Davos sẽ không dẫn đến bất cứ điều gì vì Nga không tham gia quá trình này. Cuộc đàm phán được tổ chức vào ngày 14/1 theo sáng kiến của Thụy Sĩ và Ukraine.

"Nếu không có sự tham gia của chúng tôi, bất kỳ cuộc thảo luận nào cũng không thể đạt được bất cứ điều gì", ông Peskov nói với các phóng viên, bình luận sau cuộc họp về "công thức hòa bình" của Ukraine ở Davos.

Theo ông Peskov, Nga đã thể hiện rõ lập trường về vấn đề này.

"Trên thực tế, đây chỉ là những cuộc thảo luận. Và quá trình này không thể đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào vì một lý do rõ ràng: bởi vì chúng tôi (Nga) không tham gia", ông Peskov nhấn mạnh.

Năm 2022, Tổng thống Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Những điểm chính trong kế hoạch hòa bình của ông Zelensky gồm khôi phục toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Ukraine, Nga phải rút hết quân, đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực và an toàn hạt nhân, trả tiền bồi thường, cũng như thiết lập một nghị định thư về hòa bình giữa Kiev và Moscow.

Công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Nga trao trả lại 4 vùng lãnh thổ mới sáp nhập cũng như bán đảo Crimea. Tháng 10/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng của Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk.

Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ những yêu cầu này và tuyên bố hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Ukraine trở thành quốc gia trung lập, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, công nhận việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ từ Ukraine.

Tổng thống Zelensky cũng đã ký sắc lệnh không đàm phán với chính quyền Tổng thống Putin. Moscow nhiều lần cáo buộc sắc lệnh này đã cản trở hòa đàm giữa Nga và Ukraine.