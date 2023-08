Nga không tin lời hứa đảm bảo an ninh lương thực của Mỹ

Một kho ngũ cốc tại cảng biển ở khu vực Odessa, Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi không tin lời hứa của Mỹ rằng, họ sẽ giúp đảm bảo cho chúng tôi có thể tự do xuất khẩu lương thực nếu quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen", hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn tuyên bố từ Điện Kremlin nêu rõ.

Trước đó hôm 3/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố nước này sẽ làm "bất cứ điều gì cần thiết" để đảm bảo Nga có thể tự do xuất khẩu lương thực, nếu Moscow nối lại thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen với Ukraine.

"Tất nhiên, trong trường hợp quay trở lại thỏa thuận, chúng tôi sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng các bên có thể xuất khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm một cách tự do và an toàn, bao gồm cả Nga", ông Blinken nói với các phóng viên sau khi chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình trạng mất an ninh lương thực do xung đột Ukraine gây ra.

"Chúng tôi muốn tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ giá cả thấp hơn", ông nhấn mạnh thêm.

Tháng trước, Nga đã từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen ra đời vào tháng 7/2022 do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, vốn nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu sau khi chiến sự ở Ukraine nổ ra.

Moscow phàn nàn về những trở ngại đối với việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của chính Moscow. Dù xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga không phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây vì chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Moscow cho biết các hạn chế về thanh toán, hậu cần và bảo hiểm đã cản trở các chuyến hàng.

Đồng thời, Nga cũng đẩy mạnh tấn công cơ sở hạ tầng xuất khẩu lương thực của Ukraine trong những ngày qua.

Sau động thái này, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine cáo buộc Nga vũ khí hóa ngũ cốc, nhưng Moscow cho rằng phương Tây mới là bên gây mất an ninh lương thực toàn cầu.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nói rằng, các lệnh cấm vận của phương Tây đối với Moscow đe dọa hậu quả thảm khốc đối với thị trường lương thực toàn cầu.