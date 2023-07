Nga tấn công cảng Danube, chiến sự "luồn sâu" vào các tuyến đường ngũ cốc

Bức ảnh do Lực lượng Vũ trang Ukraine công bố hôm 24/7 cho thấy kho chứa ngũ cốc tại một cảng biển ở vùng Odessa đã bị phá hủy (Ảnh: Reuters).

Ngày 24/7, Nga bất ngờ mở cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các kho chứa ngũ cốc của Ukraine trên sông Danube, tuyến đường xuất khẩu có tầm quan trọng ngày càng tăng kể từ khi thỏa thuận từng cho phép vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen bị đổ vỡ.

Các quan chức Ukraine và Romania cho biết, đây là lần đầu tiên Nga tấn công một cảng của thành phố Reni trên sông Danube ở Ukraine, gần biên giới Romania, phá hủy một kho chứa ngũ cốc.

Các bức ảnh về thiệt hại do cảnh sát công bố cho thấy các thùng hàng có logo của tập đoàn vận tải biển Maersk.

Đây cũng là diễn biến mới trong chiến dịch không kích mà Nga bắt đầu tiến hành sau khi rút khỏi thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc, vốn cho phép Ukraine vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen. Các cuộc tấn công tuần trước chủ yếu nhằm vào các cảng biển của Odessa, trong khi đó, các cuộc tấn công trước bình minh hôm 24/7 tập kích vào cơ sở hạ tầng dọc theo sông Danube.

Theo các chuyên gia quân sự, cuộc tấn công, xảy ra cùng ngày các UAV tấn công các tòa nhà ở thủ đô Moscow của Nga, có thể cho thấy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang chuyển hướng mục tiêu. Vụ việc có nguy cơ làm bùng nổ đối đầu trực tiếp hơn giữa Nga với Mỹ và các đồng minh châu Âu của Washington.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Romania Klaus Iohannis cảnh báo, an ninh ở Biển Đen đang đối mặt với rủi ro. "Sự leo thang gần đây đặt ra những rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh ở Biển Đen cũng như ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển ngũ cốc của Ukraine và an ninh lương thực toàn cầu", Tổng thống Iohannis viết trên Twitter.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết đang duy trì tình trạng "tăng cường cảnh giác" với các đồng minh dọc theo sườn phía đông của liên minh NATO. Nhưng Bộ này nhấn mạnh, "không có mối đe dọa quân sự trực tiếp tiềm tàng nào đối với vùng lãnh thổ và lãnh hải quốc gia của chúng tôi".

Kể từ khi rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vào tuần trước, các lực lượng Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công gần như hàng đêm vào thành phố Odessa, cách Reni khoảng 200km, và cảng Biển Đen, phá hủy các kho dự trữ ngũ cốc và cơ sở hạ tầng.

Những cuộc tấn công đó, cùng với cảnh báo của Moscow về việc sẽ coi bất kỳ con tàu nào tiếp cận các cảng Biển Đen của Ukraine đều có khả năng chở hàng quân sự, khiến các tuyến đường vận chuyển ngũ cốc thay thế của Ukraine trở nên quan trọng hơn.

Theo ông Benoit Fayaud, phó giám đốc điều hành của Strategie Grains, một công ty nghiên cứu kinh tế nông nghiệp, Ukraine đã xuất khẩu khoảng 2 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng qua các cảng sông Danube.

Ông Fayaud cho biết sau vụ tấn công ở cảng Reni, cách bờ biển khoảng 110km, các tàu thương mại có thể sẽ không sử dụng cảng này trong thời gian ngắn và làm tăng chi phí bảo hiểm.