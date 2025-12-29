Nga không đồng ý ngừng bắn trong thời gian Ukraine trưng cầu dân ý

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đồng tình với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng một lệnh ngừng bắn trong bối cảnh chuẩn bị tổ chức trưng cầu dân ý ở Ukraine sẽ không hiệu quả.

Các phóng viên đã đề nghị nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ chi tiết cuộc điện đàm với Tổng thống Putin về việc liệu Nga có đồng ý ngừng bắn trong thời gian tổ chức trưng cầu dân ý ở Ukraine hay không.

“Không phải là ngừng bắn, và đó là một trong những điểm mà chúng tôi đang làm việc ngay lúc này. Không, không phải là ngừng bắn. Ông ấy (Tổng thống Putin) cảm thấy như vậy. Các bạn biết đấy, họ đang giao tranh, và nếu dừng lại rồi sau đó lại phải bắt đầu lại - điều này là có thể xảy ra - thì ông ấy không muốn rơi vào tình thế đó. Tôi hiểu quan điểm ấy”, ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại dinh thự Mar-a-Lago của nhà lãnh đạo Mỹ ở Florida vào ngày 28/12.

“Tổng thống (Nga) có quan điểm rất mạnh mẽ về điều đó, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đang tìm ra những cách có thể vượt qua vấn đề này. Tuy vậy, tôi hiểu Tổng thống Putin từ góc độ đó. Các bạn biết đấy, cần phải hiểu phía bên kia. Còn tôi đứng về phía hòa bình. Tôi đứng về phía chấm dứt chiến tranh”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

“Tôi nghĩ đó là một vấn đề sẽ được giải quyết”, ông Trump kết luận.

Tổng thống Trump cũng nói rằng Nga "sẽ giúp đỡ" việc tái thiết Ukraine nếu chiến tranh kết thúc. Ông tuyên bố Nga "muốn thấy Ukraine thành công".

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov tiết lộ, trong cuộc điện đàm ngày 28/12, Tổng thống Nga và Mỹ “nhìn chung chia sẻ quan điểm rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời do phía Ukraine và châu Âu đề xuất - dù nhằm chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý hay vì những lý do khác - chỉ kéo dài xung đột và có thể dẫn đến việc giao tranh bùng phát trở lại”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp kéo dài gần hai tiếng rưỡi vào ngày 28/12 tại Florida, sau đó là một cuộc họp báo chung. Trong các cuộc thảo luận, hai bên đã giải quyết những vấn đề khác biệt còn lại trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất ban đầu.

Tại buổi họp báo, ông Trump cho biết đã có tiến triển về vấn đề Donbass, một trong những chủ đề trung tâm của cuộc gặp, dù vấn đề này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, đồng thời nói thêm rằng hai bên đã tiến gần hơn tới một thỏa thuận cuối cùng.

Ông Trump cũng thông báo về việc thành lập một nhóm công tác của Mỹ nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho Ukraine. Ông cho biết nhóm này sẽ làm việc với Nga và bao gồm các nhân vật cấp cao trong giới lãnh đạo chính trị Mỹ.

Về phần mình, ông Zelensky cho biết các bảo đảm an ninh đã được thống nhất đầy đủ, trong khi tổng thể kế hoạch hòa bình đã hoàn tất khoảng 90%. Ông lưu ý rằng các vấn đề chưa được giải quyết vẫn nằm ở khu vực Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Liên quan tới nhà máy điện hạt nhân kể trên, ông Trump cho biết Tổng thống Putin đã đạt được điều mà ông mô tả là “tiến triển lớn” trong vấn đề này.

Tổng thống Zelensky ngày 26/12 cho biết Ukraine sẵn sàng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về kế hoạch hòa bình của Mỹ, nhưng chỉ khi Nga đồng ý ngừng bắn trong 60 ngày.

Ông lưu ý rằng việc tổ chức trưng cầu ý dân đặt ra những thách thức nghiêm trọng về chính trị, hậu cần và an ninh. Vì vậy, theo ông, một lệnh ngừng bắn 60 ngày để chuẩn bị và tiến hành bỏ phiếu “là mức tối thiểu”.

Ông Zelensky so sánh cuộc trưng cầu dân ý này với cuộc trưng cầu Brexit tại Anh, với hoạt động vận động tích cực từ cả 2 phía về một vấn đề rất phức tạp, nhưng diễn ra trong khung thời gian ngắn hơn nhiều và tại một quốc gia đang có xung đột.

Trước đó, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, nếu tiến hành trưng cầu ý dân, Ukraine không chỉ nên bỏ phiếu về các vấn đề lãnh thổ mà về toàn bộ kế hoạch hòa bình.

Ông cho biết ý tưởng trưng cầu dân ý do Mỹ đề xuất. Theo ông Zelensky, vấn đề then chốt là an ninh. Ông nói, các đối tác của Ukraine có đủ sức mạnh để buộc Nga phải bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra bầu cử tổng thống hoặc trưng cầu ý dân ở Ukraine.