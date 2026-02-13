Nga đưa máy in 3D ra chiến tuyến để sản xuất thiết bị quân sự

Một UAV của Nga (Ảnh: Army Recognition).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov ngày 12/2 đã thị sát Cụm tác chiến phía Nam và nghe báo cáo của các chỉ huy tại một sở chỉ huy về tình hình hiện tại trong khu vực phụ trách và các hoạt động của lực lượng.

Tư lệnh Cụm tác chiến, Trung tướng Sergey Medvedev, đã báo cáo với người đứng đầu Bộ Quốc phòng về tiến độ các hoạt động tấn công của lực lượng thuộc Cụm tác chiến và các chi tiết về hành động của lực lượng Ukraine.

Tại cuộc họp, Phó chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái thuộc Bộ chỉ huy Cụm tác chiến phía Nam báo cáo rằng máy in 3D đã được bàn giao cho các đơn vị nhằm thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng về việc sản xuất linh kiện cho UAV và bảo đảm công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

Việc ứng dụng công nghệ in 3D giúp Nga tăng cường độ an toàn cho phi đội máy bay không người lái (UAV) trong các khu vực hoạt động quân sự đặc biệt.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy in 3D giúp công việc của các kỹ sư trở nên dễ dàng hơn.

“Chúng tôi tạo ra nhiều bộ phận khác nhau của UAV. Kỹ thuật viên có thể lắp đặt chúng trong vài phút và hiệu chỉnh thiết bị là có thể chiến đấu”, một binh sĩ Nga chia sẻ.

Trước đó, các đơn vị hậu cần của Quân khu phía Tây của Nga đã thử nghiệm công nghệ 3D chế tạo các linh kiện để sửa chữa vũ khí và trang bị kỹ thuật đang tham chiến ở Ukraine.

Ở bên kia chiến tuyến, quân đội Ukraine cũng đã sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất thân và các bộ phận của UAV ngay gần tiền tuyến, cho phép họ chế tạo UAV mới và đưa những chiếc bị hư hỏng trở lại hoạt động chỉ trong vài giờ, thay vì phải chờ thiết bị thay thế trong vài ngày.

Binh sĩ và các đơn vị khác cũng in vỏ bom, sau đó được nhồi thuốc nổ, đây được coi là giải pháp cho tình trạng thiếu đạn dược khi vẫn có sẵn chất nổ. Một nhóm tình nguyện viên nói với Business Insider rằng những vỏ này, rẻ và dùng một lần, có giá chưa đến 4 USD mỗi chiếc.

Các công ty Ukraine cũng đang sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất cuộn dây cho FPV, loại máy bay không người lái không thể bị gây nhiễu và được điều khiển bằng dây cáp.

Hiện chưa rõ mức độ phổ biến chính xác của công nghệ in 3D trong lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, nó đã trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc xung đột, nơi chi phí, tốc độ và khả năng thích ứng quan trọng không kém trình độ kỹ thuật.

Trong bối cảnh Ukraine đã tiếp nhận một đội hình trang bị quân sự đa dạng từ hàng chục quốc gia, công nghệ in 3D tại thực địa cho phép họ chế tạo linh kiện theo nhu cầu, những bộ phận thường khan hiếm hoặc thậm chí đã ngừng sản xuất từ nhiều thập niên trước.

Quân đội trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ, đã theo dõi chặt chẽ những diễn biến này. Các khoản đầu tư quân sự quy mô lớn của Mỹ mang lại cho Ukraine lợi thế trong việc tiếp tục khai thác và phát triển công nghệ in 3D quân sự, trong khi sự gần gũi địa lý của châu Âu với Ukraine tạo điều kiện đào tạo lực lượng Ukraine về các ứng dụng in 3D quân sự tại Ba Lan và các trung tâm khu vực khác.