Nga công bố chương trình phát triển các vùng lãnh thổ mới sáp nhập

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Phát biểu nhân kỷ niệm 3 năm sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, “một chương trình phát triển kinh tế - xã hội quy mô lớn đã được triển khai” tại Donbass và Novorossiya.

Vùng Donbass gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, trong khi Novorossiya là thuật ngữ được Nga sử dụng để chỉ vùng lãnh thổ mà nước này sáp nhập hồi tháng 10/2022, gồm Donbass cùng tỉnh Kherson và Zaporizhia. Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy đa số người dân ở các vùng lãnh thổ này ủng hộ sáp nhập vào Nga. Đến ngày 30/9/2022, ông Putin ký sắc lệnh sáp nhập các vùng lãnh thổ trên ngay cả khi Nga chưa kiểm soát hoàn toàn những vùng này.

“Hơn 23.500 công trình đã được xây dựng hoặc cải tạo tại Donbass và Novorossiya kể từ năm 2022. Bao gồm nhà ở và trường học, các trung tâm y tế hiện đại, cơ sở thể thao và trung tâm thanh thiếu niên tiên tiến. Hệ thống năng lượng, thông tin liên lạc, dịch vụ công cộng và giao thông đang được nâng cấp. Đã có 460km mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và 6.350km đường bộ được xây mới hoặc hiện đại hóa”, ông Putin nhấn mạnh.

Theo ông, cư dân tại các thành phố và thị trấn sáp nhập vẫn đang trải qua giai đoạn khó khăn do “nhiều vấn đề cấp bách, khẩn thiết”, bao gồm nguồn cung cấp nước, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng,...

Đồng thời, Tổng thống Putin lưu ý cần không chỉ khôi phục những gì bị phá hủy do xung đột, mà còn phải chỉnh trang cơ sở hạ tầng đã bị lãng quên một thời gian dài.

Ông Putin đồng thời khẳng định các điều kiện cần thiết sẽ được đảm bảo để khai mở tiềm năng to lớn của Donbass và Novorossiya. “Những vùng lãnh thổ này sẽ trở thành nơi hình thành các gia đình mới, nuôi dạy con cháu, và mở rộng cơ hội cho giáo dục, sáng tạo, tự khẳng định cũng như phát triển nghề nghiệp”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Về “chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”, Tổng thống Putin tuyên bố lực lượng Nga đang giành ưu thế.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2/2022. Cuộc chiến hiện chưa có hồi kết, bất chấp các nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột.

Theo bản đồ chiến sự nguồn mở, Nga đang kiểm soát gần 114.500km², tương đương 19% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần lớn lãnh thổ ở miền Đông và Đông Nam nước này.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ukraine có cơ hội giành lại lãnh thổ, trong khi Washington nói đang xem xét đề nghị của Kiev về việc mua tên lửa hành trình Tomahawk. Động thái này được coi là đảo ngược lập trường trước đó của chính quyền Tổng thống Trump.