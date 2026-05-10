Nga cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách phóng máy bay không người lái và tấn công bằng pháo binh vào quân đội Nga, hãng thông tấn Interfax đưa tin.

Moscow cáo buộc Kiev đã vi phạm lệnh ngừng bắn hơn 8.970 lần, gồm pháo kích, tấn công bằng máy bay không người lái , đột kích mặt đất, đồng thời tập kích hạ tầng dân sự tại bán đảo Crimea, vùng Moscow và Belgorod.

Trong 24 giờ qua, Nga đã bắn hạ 57 máy bay không người lái của Ukraine, bộ này nhấn mạnh và cho biết thêm rằng, Moscow đang tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận ngừng bắn và giữ nguyên vị trí phòng thủ.

Moscow cũng khẳng định đáp trả bằng các đòn đánh vào vị trí hỏa lực, sở chỉ huy và điểm phóng UAV của Ukraine.

Quân đội Nga đã "đáp trả tương xứng" các hành động của Ukraine, bằng cách tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt và súng cối.

Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và gần 150 cuộc đụng độ trên chiến trường trong 24 giờ qua bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Hiện chưa thể xác minh ngay lập tức các báo cáo trên chiến trường từ cả hai phía.

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn trong các ngày từ 9 đến 11/5 và trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, xác nhận Moscow chấp thuận sáng kiến của ông Trump. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố đã chỉ đạo chuẩn bị cho hoạt động trao đổi. Ông Zelensky đồng thời ký sắc lệnh loại Quảng trường Đỏ khỏi “kế hoạch sử dụng vũ khí Ukraine” trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow chưa nhận được đề xuất cụ thể nào từ phía Ukraine về việc trao đổi tù binh. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng ngay cả trước khi Tổng thống Trump đưa ra các đề xuất liên quan, Nga đã chủ động đề xuất phương án trao đổi tù binh với Ukraine và đã cung cấp danh sách 500 binh sĩ Ukraine bị bắt giữ nhưng Kiev không phản hồi.