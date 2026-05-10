Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Lệnh ngừng bắn được duy trì

Kênh Military Summary đưa tin, Nga đã kỷ niệm Ngày Chiến thắng lần thứ năm kể từ khi mở màn chiến dịch quân sự đặc biệt. Sự kiện đã diễn ra suôn sẻ mà không gặp sự cố nào do cả hai bên đều tuân thủ tương đối nghiêm lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, dường như vẫn có giao tranh lẻ tẻ tại một số khu vực trên tiền tuyến.

Trước đó, hôm 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn 3 ngày, từ ngày 9-11/5. Cả hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky đều chấp nhận đề xuất của ông Trump.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, rất có thể lệnh ngừng bắn sẽ không được duy trì cho đến ngày 12/5, nó sẽ bị phá vỡ sớm nhất là vào ngày 10 hoặc 11/5.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 đã diễn ra suôn sẻ tại quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga (Ảnh: Military Summary).

Báo Kyiv Independent đưa tin, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Nga và Ukraine dường như vẫn được duy trì trong ngày 9/5 khi Moscow tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng. Không có báo cáo lớn nào về các cuộc tấn công từ cả hai phía sau nửa đêm.

Các kênh Telegram theo dõi chiến tranh báo cáo rằng không có hoạt động máy bay không người lái tấn công nào trên không phận Ukraine, chỉ có máy bay không người lái trinh sát hiện diện dọc theo đường ranh giới tiếp xúc.

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đánh dấu một trong những khoảng thời gian dài nhất không có cảnh báo không kích trên bầu trời Ukraine kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022.

Lễ kỷ niệm của Nga được thu hẹp lại, một phần do khả năng tấn công tầm xa được tăng cường của Ukraine. Đáng chú ý, Điện Kremlin không phô diễn thiết bị quân sự tại sự kiện năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Reuters).

UAV Ukraine tập kích hàng loạt mục tiêu Nga trước giờ G

Kênh AMK Mapping cho biết, trước khi lệnh ngừng bắn 3 ngày có hiệu lực, UAV của Ukraine đã tấn công một số mục tiêu quan trọng nằm sâu trong hậu phương của Nga, bao gồm:

- Tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2 gần thị trấn Mykhailivka, tỉnh Zaporizhia.

- Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không 2K22 Tunguska gần làng Zhigalki, tỉnh Bryansk.

- Kho chứa dầu và cơ sở hạ tầng khí đốt ở thành phố Lugansk cũng như một điểm triển khai tạm thời tại thị trấn Troitske thuộc tỉnh Lugansk.

- Một số tháp truyền thông ở các tỉnh Donetsk và Zaporizhia.

Những sự kiện đáng chú ý

Theo kênh Rybar, các đơn vị quân đội Nga (RFAF) không thực hiện các cuộc tấn công tầm xa trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn. Phần lớn hoạt động diễn ra ở tiền tuyến để đáp trả các cuộc tập kích của Ukraine.

Vào rạng sáng 9/5, quân đội Ukriane (AFU) bị cáo buộc đã phóng một số UAV, bao gồm cả về hướng Cộng hòa Dagestan thuộc Nga. Ít nhất 6 người bị thương. Hàng không dân dụng bị tạm ngừng ở một số khu vực.

Tại khu vực Sloviansk, lực lượng Moscow đang củng cố vị trí của họ tại Krivaya Luka, nơi vừa được giải tỏa. Hình ảnh giám sát khách quan đã xuất hiện xác nhận sự hiện diện của các chiến binh Nga trong ngôi làng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 9/5. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ thành phố và sơ tán dân thường (Ảnh: Rybar).

Ở Liman, lực lượng Kiev đang tiến hành một số trận đột kích cục bộ vào các khu rừng gần Dibrova. Những khu rừng rộng lớn cho phép các nhóm riêng lẻ thâm nhập vào hậu phương của quân đội Nga, một chiến thuật mà lực lượng Moscow cũng sử dụng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 9/5. Moscow tiến hành nhiều mũi đột kích cùng lúc, giao tranh diễn ra trên diện rộng (Ảnh: Rybar).

Trên mặt trận phía đông Zaporizhia, lính xung kích Nga đang dần dần giải tỏa các cứ điểm của AFU hình thành từ đầu mùa xuân. Lực lượng Kiev đã bị đẩy lùi khỏi vùng ngoại ô Staroukrainka, và giao tranh đang diễn ra tại Verkhnyaya Tersa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 9/5. Kiev tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực phản công, giao tranh ác liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

RFAF tiếp tục phản công ở các khu vực tây - tây nam Konstantinovka. Khoảng 85% khu dân cư cao tầng ở khu vực đó hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow, kênh ZOV Military cho biết.

Báo cáo chiến sự của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tính đến sáng ngày 9/5 ghi nhận:

Trên hướng Dobropillia (Donetsk), trong khu vực giữa Dorozhnoe và Zapovednoe, lực lượng Moscow đã tiến công gần một khu rừng trồng. Các cuộc đột kích tiếp tục diễn ra ở khu vực lân cận Dorozhnoe và phía nam Zapovednoe: quân đội Nga đang cố gắng bố trí chiến tuyến dọc theo đường sắt để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo về phía Belitske.

Trong khu vực Konstantinovka (Donetsk), lực lượng Moscow đang tiến hành tấn công ở vùng ngoại ô phía đông thành phố, hoạt động theo từng nhóm nhỏ. Đồng thời, đã ghi nhận sự phát triển của các đơn vị RFAF trong khu vực nghỉ dưỡng Metallurg. Các báo cáo cho thấy binh sĩ Nga đang cố gắng xâm nhập thành phố qua trạm biến áp phía đông. Đụng độ cũng tiếp tục diễn ra ở khu vực lân cận Ilyinovka.

Quân đội Nga đã kiểm soát được khoảng gần 1/3 diện tích thành phố Konstantinovka tính đến ngày 9/5 (Ảnh: ZOV Military Summary).

Ước tính mới về tổn thất của Nga tại Ukraine

Lần đầu tiên trong năm nay, các hãng truyền thông độc lập của Nga là Mediazona và Meduza ngày 9/5 đã cập nhật ước tính tổng thể về tổn thất quân sự của Nga tại Ukraine. Theo báo cáo của họ, 352.000 nam giới Nga trong độ tuổi từ 18 đến 59 được cho là đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột toàn diện nổ ra vào tháng 2/2022.

Báo cáo chung, được công bố vào ngày 9/5, cho biết ước tính này dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Đăng ký Di chúc công khai của Nga, nơi theo dõi các vụ thừa kế, cùng với cơ sở dữ liệu đã được xác minh về những người Nga tử trận trong chiến tranh do các hãng truyền thông này, BBC News (phiên bản tiếng Nga) và một nhóm tình nguyện viên biên soạn.

Cho đến nay, tên của 217.808 quân nhân Nga thiệt mạng trong giao tranh đã được xác nhận.

Ước tính này chỉ bao gồm những trường hợp tử vong được xác nhận chính thức của công dân Nga. Lần đầu tiên, phép tính này cũng bao gồm cả những binh sĩ được tòa án tuyên bố là đã chết hoặc mất tích trong các trường hợp không tìm thấy hoặc xác định được thi thể.

Các nguồn tin cho biết khoảng 90.000 trong số những người thiệt mạng được ước tính thuộc vào loại này, trong khi khoảng 261.000 người được phân loại là tử vong "thông thường" được xác định thông qua hồ sơ thừa kế và các hồ sơ chính thức khác. Theo báo cáo, các đơn xin tòa án tuyên bố quân nhân mất tích hoặc tử vong tăng mạnh vào giữa năm 2024.

Ước tính cập nhật từ các nguồn tin độc lập của Nga thấp hơn so với con số do quân đội Ukraine công bố. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tính đến ngày 9/5, Nga đã mất khoảng 1.340.270 binh sĩ kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 24/2/2022.

Ngoài tổn thất về nhân lực, quân đội Ukraine cho biết Nga đã mất 11.920 xe tăng, 24.541 xe bọc thép chiến đấu, 95.252 xe và bồn nhiên liệu, 41.712 khẩu pháo, 1.780 tổ hợp pháo phản lực đa nòng, 1.371 tổ hợp phòng không, 435 máy bay, 352 trực thăng, 281.208 UAV, 33 tàu chiến và 2 tàu ngầm.

Xuồng không người lái Ukraine bí mật bất ngờ luồn sâu vào tập kích căn cứ hải quân Nga, làm hư hại 1 tàu ngầm Kilo vào đầu tháng 2 (Video: Telegram).

Các đánh giá độc lập của phương Tây cũng kết luận rằng tổn thất của Nga vượt xa thương vong của Ukraine. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington cho biết trong một báo cáo tháng 1 rằng thương vong của Nga gấp 2 đến 2,5 lần so với tổn thất của Ukraine.

Theo báo cáo của CSIS, Ukraine có thể đã chịu tổn thất từ ​​500.000 đến 600.000 thương vong từ tháng 2/2022 đến tháng 12/2025, bao gồm khoảng 100.000 đến 140.000 binh sĩ thiệt mạng trong chiến đấu.

Nga chưa công khai số liệu chính thức toàn diện về thương vong trong cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời cũng không bình luận về các thống kê do Kiev và phương Tây công bố.