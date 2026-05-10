Không quân Nga đã gần như san bằng nhiều khu vực ở Chasov Yar (Ảnh: Euromaidan Press).

Tình hình chiến sự ở Chasov Yar, nằm về phía đông thành phố Konstantinovka, đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại khu vực Shevchenko, nơi được cho là đã trở thành "vùng xám" với những cuộc giao tranh ác liệt và sự hiện diện của mạng lưới đường hầm ngầm. Các báo cáo từ cả hai phía đều cho thấy một bức tranh căng thẳng và đầy thách thức.

Đột phá của Ukraine hay chiến dịch bao vây của Nga?

Ban đầu, thông tin về việc quân đội Ukraine (AFU) tiến hành chiến dịch đột phá vào Chasov Yar đã gây xôn xao. Tuy nhiên, các phân tích gần đây cho thấy, đây có thể là một chiến dịch của Cụm tác chiến phía Nam thuộc quân đội Nga (RFAF) nhằm loại bỏ "vòng vây Nikolaev", nơi lực lượng Kiev đã tận dụng các đường hầm để bất ngờ xuất hiện, tấn công vào Shevchenko.

Oleh Tsarev, cựu thành viên Quốc hội Ukraine, nhận định: "Tình hình ở Chasov Yar đang trở nên khó khăn". Các nguồn tin từ thực địa cho biết, AFU đang tăng cường hiện diện ở phía nam thành phố, gần các hồ Dniprovsky và Trung tâm. Trong khi đó, lực lượng Moscow đang tấn công các vị trí của đối phương ở Chervony, Podolsky và Mykolaivka.

Khu vực tiểu khu Shevchenko, nằm ở phía đông nam Chasov Yar, đang là tâm điểm của các cuộc giao tranh. Theo kênh Telegram "Nhật ký lính dù", binh sĩ Ukraine, được yểm trợ bởi UAV, đang cố gắng tiến vào khu vực Shevchenko theo từng nhóm nhỏ. Nhiều nguồn tin ủng hộ Kiev cũng cho biết, AFU đã tổ chức các tiền đồn cho hàng loạt tổ điều khiển UAV ngay tại thành phố.

Tuy nhiên, tình hình đối với binh sĩ Ukraine tại Shevchenko là rất nguy hiểm do chênh lệch độ cao tới hàng chục mét, nghiêng về phía Nga. RFAF hiện vẫn kiểm soát nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa, nằm trên "Núi Sa hoàng" (cao 247m), giúp họ thực hiện các cuộc tấn công chính xác không chỉ ở khu vực lân cận thành phố mà còn hỗ trợ các hoạt động tấn công cho Cụm tác chiến phía Nam tại Konstantinovka.

Euromaidan Press, dẫn lời một số binh sĩ Ukraine, cho biết, khu vực này đã trở thành vùng giao tranh dữ dội, nơi RFAF đang tích cực trấn áp các phi công điều khiển UAV đối phương. Ngay cả việc AFU sử dụng các sở chỉ huy di động cũng không thể bảo vệ khỏi sự phát hiện của trinh sát điện tử Nga.

Các vị trí trong tiểu khu Shevchenko thường xuyên đổi chủ, tạo ra nguy cơ những trắc thủ điều khiển UAV của Ukraine bị bắt giữ hoặc loại bỏ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka tính đến ngày 6/5. Lực lượng Moscow được cho là đã kiểm soát khoảng 29% diện tích thành phố (Ảnh: Military Summary).

Mạng lưới đường ngầm: Chìa khóa cho sự xâm nhập của Ukraine?

Một câu hỏi lớn đặt ra là làm thế nào binh sĩ Ukraine có thể xâm nhập vào khu dân cư Shevchenko, trong khi quân đội Nga có thể quan sát mọi thứ từ trên không?

Giả thuyết được đưa ra là có một mạng lưới đường hầm ngầm rộng lớn, nối liền Mykolaivka với khu dân cư Shevchenko. Điều này giải thích tại sao AFU vẫn đưa được lực lượng vào khu vực này, mặc dù giao tranh ác liệt vẫn diễn ra trên mặt đất để giành giật những tầng hầm và các công trình bê tông còn lại.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ khẳng định rằng thành phố nhỏ này chưa bao giờ được quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn. Sau khi chiếm giữ các vị trí chiến lược, RFAF đã chọn thiết lập quyền kiểm soát vững chắc bằng hỏa lực thay vì bằng bộ binh đối với quận Shevchenko.

Điều này giúp AFU tuyên bố họ vẫn kiểm soát 20% thành phố. Tuy nhiên, ISW lưu ý rằng lực lượng Moscow đã bắt đầu tăng cường kiểm soát khu vực này, dẫn đến sự leo thang mạnh mẽ của các trận đánh gần đây.

Truyền thông Ukraine cũng đưa tin rằng vào đầu tháng 5, tình hình ở khu vực Chasov Yar vẫn cực kỳ căng thẳng đối với các đơn vị phòng thủ của họ. Dù vậy, các thông tin về hành động phá hoại và xâm nhập của những nhóm trinh sát chủ yếu liên quan đến RFAF, chứ không phải lực lượng Kiev. Hiện tại, AFU được cho là chủ yếu phòng ngự.

Nguyên nhân Ukraine chuyển sang phòng ngự được cho là do RFAF giành những thắng lợi quan trọng ở phía đông thành phố Konstantinovka, nơi mà rất có thể đã bị Cụm tác chiến phía Nam kiểm soát hoàn toàn. Để bảo vệ lực lượng tấn công Konsktantinovka tránh bị tấn công, quân đội Nga đã quyết định bằng mọi giá nhanh chóng loại bỏ cứ điểm của Ukraine này khỏi vùng ngoại ô phía tây nam Chasov Yar.