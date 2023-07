Nga cảnh báo Ukraine trả giá đắt nếu được bảo đảm an ninh từ G7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

"Cái giá phải trả không có gì là bí mật. Đất nước Ukraine sẽ vắng bóng người Ukraine do vũ khí phương Tây. Ukraine sẽ chỉ còn lại đủ người để phục vụ quân đội NATO. Ukraine không cần phải trục xuất bất kỳ ai đến Tây Âu nữa vì mọi người đã tự chuyển đến đó", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố trên Telegram hôm 12/7.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov cũng bày tỏ lo ngại về các đảm bảo an ninh của G7, nói rằng "Kiev sẽ không tin vào các đảm bảo này cho đến khi tìm ra cái giá phải trả cho điều đó".

Một tuyên bố do văn phòng của Thủ tướng Anh Rishi Sunak đưa ra hôm 12/7 cho biết, các quốc gia thành viên G7 sẽ ký một tuyên bố chung, trong đó nêu rõ "các đồng minh sẽ hỗ trợ Ukraine như thế nào trong những năm tới để chấm dứt chiến tranh, ngăn chặn và đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai".

G7 cũng công bố một khuôn khổ an ninh dài hạn cho Ukraine, khẳng định họ sẽ tìm cách thực thi một lộ trình cải cách để hỗ trợ Kiev.

"Chúng tôi coi chiến dịch quân sự bất hợp pháp và vô cớ của Nga vào Ukraine là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc và không phù hợp với lợi ích an ninh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine khi nước này tự phòng vệ trước Nga trong thời gian lâu nhất có thể", G7 cho biết trong một tuyên bố chung.

G7 khẳng định, các nước trong khối sẽ đảm bảo "một lực lượng bền vững có khả năng bảo vệ Ukraine ở thời điểm hiện tại và ngăn chặn sự can thiệp của Nga trong tương lai" bằng cách cung cấp thiết bị quân sự hiện đại trên bộ, trên không và trên biển, huấn luyện cho lực lượng Ukraine và chia sẻ thông tin tình báo.

G7 cho biết họ cũng sẽ tìm cách củng cố sự ổn định kinh tế của Ukraine, bao gồm thông qua các nỗ lực phục hồi, "nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế của Ukraine". Các quốc gia tuyên bố sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các nhu cầu trước mắt của Ukraine do chiến dịch quân sự của Nga.

Tuyên bố của G7 cũng công nhận "sự cần thiết phải thành lập một cơ chế quốc tế để bồi thường thiệt hại, mất mát hoặc thương vong do cuộc chiến của Nga gây ra".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, ý định cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine là "sai lầm và nguy hiểm" vì xâm phạm an ninh của Nga. Ông Peskov nói rằng bằng cách cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, G7 "làm suy yếu an ninh của Nga và sẽ khiến châu Âu trở nên nguy hiểm hơn trong nhiều năm tới".

Đầu tháng này, báo Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) của Đức dẫn nguồn tin riêng cho biết bộ tứ Mỹ, Đức, Pháp và Anh gần như đã hoàn thành dự thảo thỏa thuận khung nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine. Trong tương lai gần, các quốc gia thuộc G7 và EU cũng tham gia vào cuộc thảo luận đa phương.

Theo đó, các nước tham gia sẽ ký kết thỏa thuận với Kiev, trong đó nêu rõ cách thức của mỗi quốc gia có thể giúp đỡ Ukraine. Một số quốc gia sẽ viện trợ vũ khí, hỗ trợ tài chính, hoặc lựa chọn giúp đỡ huấn luyện binh lính hay mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.