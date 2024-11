Nga cảnh báo Mỹ thêm dầu vào lửa khi "cởi trói" vũ khí cho Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Sự thật là các cuộc tấn công này không phải do Ukraine thực hiện, mà do các quốc gia cấp phép thực hiện, vì việc nhắm mục tiêu, việc bảo trì thiết bị khác không phải do quân nhân Ukraine thực hiện, mà do các chuyên gia quân sự từ chính các quốc gia phương Tây thực hiện", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 18/11, đồng thời nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đưa ra tuyên bố như vậy.

"Điều này hoàn toàn thay đổi cách thức tham gia của các nước phương Tây vào cuộc xung đột", ông Peskov nhấn mạnh. Ông cảnh báo rằng "đây là mối nguy hiểm và sự khiêu khích".

Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Mỹ và các nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Báo New York Times trích dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép tấn công từ lãnh thổ Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Báo Pháp Le Figaro cũng cho biết Pháp và Anh đã cấp phép tương tự để Ukraine sử dụng tên lửa SCALP và Storm Shadow của các nước này.

"Rõ ràng chính quyền sắp mãn nhiệm ở Washington có ý định thực hiện các bước để tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa và thổi bùng thêm căng thẳng xung quanh cuộc xung đột này", ông Peskov nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu Tổng thống đắc cử Donald Trump có đảo ngược quyết định của chính quyền tiền nhiệm khi ông nhậm chức vào tháng 1 hay không, ông Peskov từ chối bình luận trực tiếp. Thay vào đó, ông cảnh báo rằng nếu các thông tin trên phương tiện truyền thông được xác nhận, "đó chắc chắn sẽ là một vòng xoáy mới của sự leo thang căng thẳng và cho thấy thực tế mới về sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột".

Người phát ngôn Điện Kremlin chỉ ra rằng lập trường của Moscow đã được công bố rõ ràng. "Những tín hiệu này đã được phương Tây tiếp nhận. Và chúng đã được tổng thống lên tiếng tại St. Petersburg", ông Peskov nhắc lại.

Trước đó, vào ngày 12/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc phương Tây quyết định sử dụng vũ khí tầm xa để chống lại Nga sẽ đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của Mỹ và các nước NATO khác vào cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Putin cảnh báo điều này sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột và Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ứng phó với các mối đe dọa đang leo thang. Tổng thống Putin nhấn mạnh Ukraine sẽ không thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây.

Theo ông Peskov, ý tưởng đóng băng xung đột Ukraine là không thể chấp nhận được đối với Nga.

Trước đó, hãng tin Bloomberg đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đề xuất xung đột Ukraine nên được đóng băng theo đường giới tuyến hiện tại.

"Bất kỳ lựa chọn nào liên quan đến việc đóng băng xung đột theo đường giới tuyến đều không thể chấp nhận được đối với Nga trong mọi trường hợp. Các điều kiện mà Tổng thống Putin đưa ra vào tháng 6 vẫn hoàn toàn phù hợp. Đây là những gì cần phải làm để chấm dứt các hoạt động quân sự", ông Peskov nói với các phóng viên.

Vào tháng 6, Tổng thống Putin đã đưa ra các điều kiện để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm việc Ukraine rút quân khỏi Donbass và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Moscow cũng tin rằng tất cả các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga phải được gỡ bỏ và tình trạng trung lập cũng như phi hạt nhân của Ukraine phải được đảm bảo.