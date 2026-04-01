Nga cảnh báo Mỹ - Israel về hành động “đùa với lửa” trong xung đột Iran

Ảnh vệ tinh chụp nhà máy điện hạt nhân Bushehr, Iran vào tháng 5/2025 (Ảnh: Reuters).

Nga cảnh báo cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Iran

Đại sứ Nga tại Tehran, ông Alexey Dedov, ngày 31/3 cho biết các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran vẫn tiếp diễn bất chấp mọi tuyên bố đảm bảo từ Mỹ và Israel.

Bình luận về các thông tin cho rằng vật thể bay đã rơi gần lò phản ứng của nhà máy, ông Dedov xác nhận có 3 vụ việc như vậy đã xảy ra.

"Thật không may, bất chấp mọi lời đảm bảo từ chính quyền Israel và tổng thống Mỹ, các cuộc tấn công vẫn tiếp tục nhắm vào khu vực gần lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Tên lửa đã rơi cách lò phản ứng 200, 250 và 450m", ông Dedov nói với RTVI.

"Điều cần hiểu là nếu nhà máy Bushehr bị trúng bom, điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả nhân đạo và môi trường tàn khốc. Hành động đó là đùa với lửa", đại sứ Nga cảnh báo.

Nhà máy Bushehr, nằm dọc theo vịnh Ba Tư, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 1.200km về phía nam, được xây dựng với sự hỗ trợ của Nga và đi vào hoạt động năm 2011. Nhà máy có công suất khoảng 1.000 megawatt.

Giới chức Nga nhiều lần cảnh báo hậu quả của các cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Bushehr, là “hành động không thể chấp nhận được, vì chúng gây ra những rủi ro khó lường được đối với sự an toàn của các nhân viên Nga và tiềm ẩn những hậu quả thảm khốc về môi trường đối với tất cả các quốc gia trong khu vực".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang liên tục liên lạc với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran.

Ông Peskov cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran có thể gây ra hậu quả không thể khắc phục được.

Ông Peskov xác nhận Nga đang gửi “tín hiệu phù hợp” tới Mỹ liên quan tới mối đe dọa nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Nga ủng hộ giải pháp hòa bình cho xung đột Iran

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ "giải pháp hòa bình" cho cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran trong cuộc điện đàm với Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Điện Kremlin cho biết cả hai nhà lãnh đạo "đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình quân sự và chính trị ở Trung Đông tiếp tục xấu đi”.

"Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt và đẩy mạnh các nỗ lực chính trị và ngoại giao để đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột", tuyên bố của Điện Kremlin cho biết thêm.

Điện Kremlin nhấn mạnh Nga "theo truyền thống duy trì quan hệ hữu nghị và cùng có lợi" với tất cả các quốc gia trong khu vực.

Đại sứ Nga tại Iran cho biết Moscow hoan nghênh nỗ lực của các nước thứ ba nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Iran, trong đó Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập Xê út và Ai Cập là những nước tích cực nhất.

“Moscow và Tehran đã liên lạc thường xuyên kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Hơn nữa, tổng thống Nga và tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm vào ngày 9/3, trong đó tình hình xung quanh Iran là trọng tâm", ông Dedov nói thêm.