Iran cảnh báo Mỹ - Israel “trả giá đắt” khi tấn công cơ sở hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (Ảnh: AFP).

“Israel đã tấn công 2 nhà máy thép lớn nhất của Iran, một nhà máy điện và các địa điểm hạt nhân dân sự cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác. Israel tuyên bố họ hành động phối hợp với Mỹ”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi bình luận trên mạng xã hội X ngày 27/3.

“Vụ tấn công trái ngược với thời hạn ngoại giao mà Tổng thống Mỹ đã gia hạn. Iran sẽ buộc Israel phải trả giá đắt cho hành vi của mình”, ông Araqchi cảnh báo.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cảnh báo Iran sẽ trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạt nhân.

Ông Seyed Majid Moosavi, chỉ huy Lực lượng Không quân Vũ trụ của IRGC, tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các công ty công nghiệp có liên quan đến Mỹ và Israel trong khu vực.

Ông kêu gọi nhân viên của các công ty có liên hệ với Mỹ và Israel nên rời khỏi nơi làm việc của họ, đồng thời cảnh báo Mỹ và Israel “đang đùa với lửa” khi tấn công cơ sở hạ tầng của Iran.

Truyền thông Iran đưa tin ngày 27/3, Israel đã không kích một số địa điểm hạt nhân của Iran, bao gồm một nhà máy uranium và một lò phản ứng nước nặng ở miền Trung Iran. Xa hơn về phía tây, quân đội Israel đã đánh trúng 2 nhà máy thép ở thành phố Esfahan.

Ít nhất một người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương do một cuộc không kích của Israel vào một trong những nhà máy đó.

Những cuộc tấn công này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ hoãn tấn công vào các địa điểm năng lượng ở Iran trong vòng 10 ngày và đề nghị Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc Rafael Grossi nhắc lại lời kêu gọi "kiềm chế quân sự" để "tránh mọi nguy cơ tai nạn hạt nhân" sau các cuộc tấn công của Israel hôm 27/3.

Nhà Trắng cho biết một mục tiêu chính của cuộc chiến do Mỹ phát động cùng Israel vào ngày 28/2 là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran kể từ ngày 28/2. Sau 3 tuần, quân đội 2 nước này đã tấn công hàng nghìn mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, bao gồm cả các tài sản quân sự, hạ tầng năng lượng và ban lãnh đạo cấp cao.

Mỹ và Israel tuyên bố các cuộc tấn công của họ nhằm phá hủy chương trình làm giàu uranium của Iran, chương trình mà Tehran khẳng định là vì mục đích hòa bình.