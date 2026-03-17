Nga cảnh báo hậu quả khi Mỹ - Israel tấn công Iran

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

Trong cuộc họp báo vào ngày 16/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "ngừng ngay lập tức mọi hành động trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Israel với Iran, những hành động gây hại cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự”.

Theo Ngoại trưởng Nga, ở giai đoạn hiện tại của cuộc chiến, Mỹ và Israel đã hiểu rõ mức độ sai lầm của họ khi phát động chiến dịch nhanh chóng chống lại Iran.

"Và tất nhiên, Iran đang tự vệ”, ông Lavrov nói thêm.

Nhà ngoại giao Nga cảnh báo hậu quả của cuộc xung đột Iran đã lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông và có "tầm ảnh hưởng toàn cầu”.

Ông Lavrov kêu gọi tất cả các quốc gia tham gia vào cuộc xung đột phải ngừng các hành động "gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và dẫn đến thương vong dân sự”.

Ông khẳng định Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong việc giải quyết cuộc xung đột Iran.

"Chúng tôi tin rằng chúng tôi có đủ khả năng làm việc này”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Theo Ngoại trưởng Nga, hậu quả của cuộc khủng hoảng sau chiến dịch tấn công vào Iran rất khó dự đoán, "trừ khi chúng ta ngay lập tức dừng lại, tỉnh táo lại và bắt đầu đàm phán các thỏa thuận mà lần này sẽ không bị bất kỳ ai phá vỡ”.

Ông cho rằng Iran cần đảm bảo an ninh. "Cần có sự đảm bảo an ninh ở đây. Rõ ràng Iran cần những đảm bảo như vậy”, ông nêu rõ.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, tuyên bố của Mỹ về việc muốn thu giữ toàn bộ uranium đã được làm giàu của Iran cho thấy ý định của Washington về việc kiểm soát toàn bộ năng lượng trên thế giới.

"Mỹ chỉ muốn kiểm soát nguồn năng lượng này cho riêng mình. Cũng giống như việc họ muốn kiểm soát gần như toàn bộ tài nguyên hydrocarbon, dù ở Mỹ Latinh, vùng Caribe, Vịnh Ba Tư hay các khu vực rộng lớn khác trên hành tinh của chúng ta”, ông Lavrov cho biết thêm.

Trang Axios dẫn các nguồn tin ngày 13/3 cho biết, trong một cuộc điện đàm gần đây với nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một số đề xuất nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran.

Một trong những đề xuất đó là chuyển lượng uranium làm giàu của Iran sang Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã bác bỏ đề xuất này.

Theo các nguồn tin, Nga cũng từng đưa ra những đề xuất tương tự trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran vào tháng 5 năm ngoái, trước khi Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6.

Về cơ bản, đề xuất của Nga là: đưa lượng uranium làm giàu cao của Iran ra khỏi lãnh thổ nước này, lưu trữ hoặc xử lý tại Nga, sau đó có thể cung cấp lại nhiên liệu hạt nhân mức thấp cho các mục đích dân sự nếu đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định một trong những mục tiêu chính khi phát động chiến dịch phối hợp với Israel không kích Iran là ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Các nguồn tin cũng cho biết Tổng thống Trump đang xem xét khả năng đưa quân Mỹ vào Iran để thu giữ lượng uranium này.