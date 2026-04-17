Nga cảnh báo đanh thép 4 nước NATO

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Sergey Shoigu (Ảnh: Tass).

“Gần đây, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào Nga thông qua Phần Lan, Lithuania, Latvia và Estonia đã gia tăng. Kết quả là, dân thường phải chịu thiệt hại và cơ sở hạ tầng dân sự bị tàn phá đáng kể”, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Sergey Shoigu phát biểu với các phóng viên hôm 16/4.

Theo ông Shoigu, vấn đề này xảy ra “do hệ thống phòng không của phương Tây không hiệu quả”, hoặc 4 quốc gia NATO này “cố tình cung cấp không phận của họ, do đó trở thành đồng phạm công khai trong hành động gây hấn chống lại Nga”.

Ông Shoigu cảnh báo, trong trường hợp thứ hai, Nga có thể thực thi quyền tự vệ để đáp trả “cuộc tấn công vũ trang” theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Nga. Moscow mô tả đây là “các cuộc tấn công khủng bố”, khi quân đội Nga thường xuyên báo cáo hàng trăm UAV bị bắn hạ chỉ trong một đêm.

Cuối tháng trước, Kiev đã tấn công các cảng Ust-Luga và Primorsk của Nga trên khu vực biển Baltic bằng loạt UAV. Các cuộc không kích đã gây ra hỏa hoạn ở cả hai thành phố, nơi có cơ sở hạ tầng hóa dầu rộng lớn.

Cố vấn Điện Kremlin Nikolay Patrushev cáo buộc Phần Lan và các nước Baltic cũng tham gia cùng Ukraine trong việc thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

“Việc cung cấp không phận quốc gia cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine cho thấy sự tham gia trực tiếp của NATO trong các cuộc tấn công nhằm vào Nga”, quan chức Điện Kremlin nêu rõ.

Nhiều máy bay không người lái của Ukraine cũng đi vào lãnh thổ của Phần Lan và 3 quốc gia Baltic kể từ đầu tháng 3. Mặc dù vậy, cả 4 nước này đều tránh chỉ trích Kiev về việc xâm phạm không phận của họ.

Moscow nhiều lần cảnh báo Lithuania, Latvia và Estonia về việc không cho phép Ukraine điều khiển máy bay không người lái qua lãnh thổ các nước này để tấn công Nga.

“Nếu chính quyền của những quốc gia này đủ sáng suốt, họ sẽ lắng nghe. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố tuần trước.