Nga bắn tên lửa Iskander phá hủy 2 đoàn tàu vũ khí của Ukraine

Hai đoàn tàu quân sự Ukraine, chở hàng loạt vũ khí, đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm 21/7, kèm theo cảnh quay bằng máy bay không người lái về cuộc tấn công.

Đoàn tàu chở thiết bị và nhân sự của lữ đoàn cơ giới số 41 bị Nga phát hiện tại một nhà ga gần thị trấn Barvenkovo, nằm gần ranh giới giữa vùng Kharkov và Donetsk. Nga cho biết, mỗi đoàn tàu bao có ít nhất 20 toa.

Nga tung video bắn tên lửa Iskander trúng 2 đoàn tàu vũ khí của Ukraine (Video: Bộ Quốc phòng Nga).

Đoạn phim do máy bay không người lái giám sát của Nga ghi lại cho thấy một tên lửa đạn đạo Iskander-M tấn công một đoàn tàu, gây ra hỏa hoạn dữ dội. Sau cuộc tấn công đầu tiên, Nga tiếp tục phóng tên lửa tập kích đoàn tàu thứ 2.

Theo ước tính của Nga, 2 đoàn tàu chở hơn 60 thiết bị quân sự, bao gồm 14 thiết giáp kháng mìn MaxxPro (MRAP) do Mỹ sản xuất và 10 xe bọc thép chở quân Roshel Senator (APC) do Canada sản xuất, cũng như các loại xe bọc thép khác. Nga ước tính, có 240 binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương do vụ tấn công.

Ukraine chưa bình luận về thông tin mà Nga cung cấp.

Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã nhiều lần tuyên bố nhằm mục tiêu vào lực lượng Ukraine, tấn công các đoàn tàu quân sự và đoàn xe đường bộ, gây thiệt hại cho đối phương.

Tên lửa Iskander có tầm bay khoảng 500km và đầu đạn uy lực có thể phá hủy các công trình lớn và những cứ điểm kiên cố của đối thủ. Iskander-M có thể khai hỏa vào 2 mục tiêu khác nhau trong vòng một phút.

Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo đạn đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay.

Trong thời gian qua, Nga thường xuyên sử dụng chiến thuật quen thuộc: Sử dụng UAV trinh sát bay lảng vảng ở trên không phận Ukraine nhằm khóa mục tiêu, sau đó gửi tọa độ về nhóm vận hành tên lửa.

Dựa vào thông tin tình báo này, kíp trắc thủ Nga sẽ phóng tên lửa Iskander vào các mục tiêu của đối thủ. Với khả năng tấn công chính xác, Iskander giúp Nga thực hiện các đòn đánh trúng mục tiêu, gây thiệt hại cho Kiev.