Nga bác tin cựu Tổng thống Syria Assad bị đầu độc

Cựu Tổng thống Syria Bashar Assad (Ảnh: Reuters).

Đầu tháng này, Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh đã trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, cựu Tổng thống Syria Bashar Assad đã được xuất viện tại một bệnh viện ở khu vực Moscow sau một vụ đầu độc được cho là xảy ra hồi tháng 9. Tin đồn này sau đó đã được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông phương Tây và Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 13/10 đã bác bỏ tin đồn trên. Ông Lavrov nhấn mạnh ông Assad "không gặp vấn đề gì khi sinh sống tại thủ đô của Nga" và "không có vụ đầu độc nào xảy ra".

"Nếu những tin đồn như vậy xuất hiện, tôi sẽ để những người lan truyền chúng tự chịu trách nhiệm", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga cấp quy chế tị nạn cho cựu Tổng thống Assad và gia đình ông "hoàn toàn vì lý do nhân đạo", đồng thời nói rằng họ đã phải đối mặt với các mối đe dọa sau cuộc chuyển giao quyền lực năm ngoái tại thủ đô Damascus.

Cựu Tổng thống Assad, một đồng minh lâu năm của Nga, đã bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái khi lực lượng do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu chiếm Damascus.

Chính quyền Tổng thống Assad bị lật đổ chỉ 10 ngày sau khi các phe đối lập mở chiến dịch tấn công quy mô lớn từ thành trì Idlib. Khi phe đối lập tuyên bố kiểm soát thủ đô Damascus, gia đình ông Assad đã rời dinh tổng thống.

Sự kiện này đặt dấu chấm hết cho hơn nửa thế kỷ lãnh đạo Syria của gia tộc Assad.

Tình hình ở Syria vẫn bất ổn kể từ đó, với các cuộc đụng độ giữa các phe phái Hồi giáo và các nhóm chính phủ dưới bộ máy lãnh đạo mới.

Tại Syria, Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự ở căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ hải quân Tartus. Moscow tuyên bố có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng các căn cứ này cho các hoạt động nhân đạo, phối hợp với chính quyền Syria.

Căn cứ hải quân tại Tartus và căn cứ không quân Hmeimim là hai tiền đồn quân sự hiếm hoi của Nga nằm ngoài phạm vi lãnh thổ các nước Liên Xô cũ.

Việc nhà lãnh đạo lâu năm của Syria và đồng minh thân cận của Nga - ông Assad - bị lật đổ khiến tương lai của các căn cứ này trở nên bấp bênh.

Nga, quốc gia từng hậu thuẫn quân sự giúp ông Assad trụ vững trong nội chiến, đang nỗ lực giữ lại hai căn cứ trên.

Phía Nga xác nhận ông Assad đã từ chức và rời khỏi Syria theo thỏa thuận đạt được với phe đối lập. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cấp quy chế tị nạn cho gia đình ông Assad và họ đã tới Moscow.

Sau cuộc chính biến của phe đối lập tại Syria, ông Assad nhấn mạnh ông không bỏ rơi người dân và quân đội Syria. Ông nói rằng vị trí tổng thống của ông đã trở nên "vô nghĩa" sau khi đất nước bị phe đối lập chiếm giữ.

Cựu Tổng thống Assad hy vọng Syria sẽ "một lần nữa được tự do và độc lập".