New Zealand lên kế hoạch đối phó "bão giận dữ" từ Trung Quốc

Dân trí Ngoại trưởng New Zealand cảnh báo, các doanh nghiệp của nước này cần có những biện pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực do mối quan hệ với Trung Quốc ngày càng xấu đi.

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn hãng tin Guardian ngày 24/5, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta cảnh báo nước này có thể sẽ phải đối mặt với "cơn bão giận dữ" từ Trung Quốc. "Chúng ta không thể làm ngơ những gì đang xảy ra ở Australia liên quan đến mối quan hệ của họ với Trung Quốc. Nếu Australia đang ở gần hoặc trong tâm bão, chúng ta cũng phải tự nhắc nhở rằng cơn bão này cũng sẽ áp sát chúng ta, vấn đề chỉ là thời gian", Ngoại trưởng Mahuta nói.

Đây là một trong những bình luận của Ngoại trưởng Mahuta cho thấy những tác động tiêu cực đến New Zealand do phụ thuộc thương mại vào Trung Quốc. Do vậy, người đứng đầu ngành ngoại giao New Zealand khuyến cáo các doanh nghiệp nước này cần có biện pháp để hạn chế tác động tiêu cực khi mối quan hệ với Trung Quốc ngày càng xấu đi.

"Thông điệp mà tôi muốn gửi gắm đến các doanh nghiệp xuất khẩu đó là cần phải tính đến đa dạng hóa trong bối cảnh này, mở rộng mối quan hệ trong khắp khu vực", bà Mahuta nói.

Trung Quốc là một đối tác thương mại lớn của New Zealand, chiếm gần 30% kim ngạch xuất khẩu của New Zealand. Mối quan hệ giữa New Zealand và Trung Quốc căng thẳng gần đây khi New Zealand giống như một số quốc gia khác lên án và trừng phạt các hành động của Trung Quốc ở Tân Cương và Hong Kong. Đầu tháng này, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói rằng, những khác biệt với Trung Quốc "ngày càng khó hòa giải".

Minh Phương

Theo Guardian