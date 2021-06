Nắng nóng tăng "sốc" lên 49 độ C, 50 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng

Dân trí Hầu hết khu vực ở phía tây nước Mỹ đang trải qua thời điểm nắng nóng kỷ lục, có những nơi nhiệt độ tăng vọt lên hơn 49 độ C, phá hàng loạt kỷ lục trước đây.

Hai cô gái Mỹ tắm ở hồ Havasu, Arizona để tránh nóng (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, tính đến ngày 16/6, đợt nắng nóng ở phía tây nước Mỹ đã kéo dài tới ngày thứ 3 khi nhiệt độ tăng kỷ lục tại nhiều khu vực, làm dấy lên các cảnh báo nguy hiểm về sức khỏe cũng như mối lo ngại về hệ thống điện quá tải.

Theo chuyên gia khí tượng Eric Schoening của Dịch vụ thời tiết quốc gia (NWS) Mỹ, kịch bản nắng nóng tồi tệ nhất có thể xảy ra tại California và khu vực tây nam Mỹ trong vài ngày tới.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ tới các khu vực hồ nước để tránh nóng (Ảnh: Reuters).

Thành phố Salt Lake, Utah, ngày 15/6 đã đạt tới kỷ lục 42 độ C. Nhiệt độ Phoenix, bang Arizona tăng lên 46 độ C, mức cao kỷ lục ở địa phương này. Tại Needles, California, khu vực sa mạc Mojave gần biên giới Nevada và Arizona ghi nhận mức nhiệt độ 49,4 độ C, một kỷ lục mới. Palm Springs, California cũng ghi nhận mức tăng nhiệt độ lên tới 48,9 độ C, cao chưa từng có.

Tại Denver, Colorado, nhiệt kế đã nhảy lên 38 độ C, phá kỷ lục 36 độ ghi nhận hàng chục năm trước. Billings, Montana cũng san bằng kỷ lục gần 20 năm trước, với mức nhiệt độ tăng mạnh lên 42 độ C.

NBC dẫn lời chuyên gia dự đoán rằng, với tình hình diễn biến cực đoan của nắng nóng, tới cuối tuần, 200 kỷ lục về nhiệt độ ở địa phương có thể sẽ bị xô đổ. Thậm chí một số khu vực sa mạc ở tây nam Mỹ được dự đoán có thể ghi nhận mức nhiệt độ 52,2 độ C.

Nhiệt độ tăng kỷ lục ở nhiều khu vực (Ảnh The Weather Channel).

NWS cảnh báo tình trạng thời tiết nóng cực đoan có thể gây nguy hiểm tới khu vực phía tây Mỹ, bao gồm rủi ro có thể làm chết người. Ước tính khoảng 50 triệu dân Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi nắng nóng.

"Cố gắng không ở ngoài đường quá lâu khi thời tiết nắng nóng nhất trong ngày. Hãy mặc đồ nhẹ nhàng và tránh để mất nước", ông Schoening nói, khuyến cáo người dân "chú ý tới vật nuôi, người già và không để bất cứ ai, gồm trẻ em, bỏ lại trong những chiếc xe hơi dưới nắng nóng gay gắt".

NWS cũng phát đi thông báo đỏ về nguy cơ cháy rừng ở Arizona, California, Nevada và Utah. Các đám cháy lớn đã thiêu đốt một số khu vực ở Colorado và Arizona.

Năm 2020, các đám cháy đã thiêu rụi diện tích 17.000 km2, phá hủy hàng loạt ngôi nhà ở California.

Nắng nóng cực đoan có thể gây nên các vấn đề về sức khỏe (Ảnh: Reuters).

Các nhà khoa học chỉ ra, biến đổi khí hậu có đóng một vai trò nhất định trong hiện tượng nóng lên toàn cầu và khiến những hình thái thời tiết cực đoan xuất hiện.

Nắng nóng cao điểm khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh khi người dân dùng điều hòa và quạt. Hai bang đông dân nhất là California và Texas kêu gọi người dân tiết kiệm điện. Năm ngoái, cả 2 bang này đều phải cắt điện để tránh hệ thống bị sụp đổ.

Ngoài ra, nhiều khu vực ở tây nam Mỹ cũng đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới năng suất thủy điện, khiến các nhiều sông, hồ gần cạn nước.

Dân Mỹ "căng mình" hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục (Ảnh: AFP).

Một hồ nước cạn trơ đáy ở California (Ảnh: AFP).

Đức Hoàng

Theo Reuters, Washington Post