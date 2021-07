Myanmar bùng dịch, người thu gom thi thể làm việc không ngừng nghỉ

Dân trí Số người tử vong vì Covid-19 tại nhà ở Myanmar tăng vọt, khiến đội tình nguyện viên thu gom thi thể làm việc không ngừng nghỉ trong những ngày qua.

Các tình nguyện viên chôn cất nạn nhân Covid-19 ở thành phố Mandalay, Myanmar (Ảnh: AFP).

Vào mỗi buổi sáng sớm, điện thoại của Than Than Soe lại rung lên với hàng loạt lời đề nghị giúp đỡ từ những người có thân nhân thiệt mạng vì Covid-19 ở thành phố Yangon.

Than viết tên, địa chỉ, số liên lạc liên quan tới nạn nhân vào một cuốn sổ rồi điều động một đội tình nguyện viên tới nhà người chết để hỗ trợ thu gom thi thể.

"Chúng tôi vận hành các đội nhóm mà không có thời gian để nghỉ ngơi. Mỗi ngày, đội của tôi thu gom khoảng 30-40 thi thể. Tôi nghĩ các đội tình nguyện khác cũng như vậy", Than nói với AFP.

Cô cũng cho biết rằng: "Thỉnh thoảng, có 2 thi thể người chết trong cùng một nhà".

Tại Myanmar, hầu hết các bệnh viện trên khắp cả nước đều trong tình trạng vắng vẻ, không có bác sĩ và bệnh nhân dù tình hình dịch bệnh ở quốc gia Đông Nam Á đang rất phức tạp. Đây là kết quả của cuộc đình công chống lại cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2, khi quân đội lật đổ chính quyền dân cử và giành quyền kiểm soát đất nước.

Trong khi các bác sĩ từ chối đi làm, thì nhiều người dân kiên quyết không tới các bệnh viện do quân đội vận hành. Thực trạng này đã khiến các đội tình nguyện viên phải huy động lực lượng đi kiếm nguồn ôxy quý giá mang tới tận nhà người bệnh hoặc tới để thu gom thi thể mang đi an táng.

Sann Oo, người tình nguyện làm tài xế khi làn sóng dịch bệnh thứ nhất tấn công Myanmar năm ngoái, cho biết, một ngày làm việc thông thường của anh hiện giờ kéo dài 13 giờ đồng hồ.

"Trước đó, chúng tôi thường hỗ trợ đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Chúng tôi sẽ hỏi là họ muốn tới bệnh viện nào. Nhưng giờ mọi thứ đã khác khi mỗi khi nhận các cuộc gọi tới, chúng tôi sẽ hỏi là 'sẽ chôn cất ở nghĩa trang nào vậy?'", Sann cho hay.

Các tình nguyện viên cầu nguyện trước thi thể các nạn nhân Covid-19 tại một nghĩa trang ở Mandalay (Ảnh: AFP).

Myanmar hôm 17/7 ghi nhận 5.500 ca Covid-19 mới, nhưng các chuyên gia cho rằng, con số thực tế dường như có thể cao hơn nhiều.

Tại nhà của một nạn nhân, Sann và đội ngũ của anh đưa một thi thể lên cáng, phủ lên một tấm chăn và đưa nó ra ngoài đường, để đưa lên một chiếc xe. Một tình nguyện viên khác gõ một tiếng chuông, nghi lễ trong một đám tang của người theo đạo Phật.

Khi họ tới khu hỏa thiêu Kyi Su, có ít nhất 8 xe cứu thương khác đã đậu ở bên ngoài. Trên kính chắn gió của một chiếc xe có dòng chữ: "Xe chở thi thể người chết".

"Khủng hoảng kép" ở Myanmar

Từ sau cuộc đảo chính, nhiều bác sĩ và nhân viên y tế đã tham gia vào phong trào bất tuân dân sự để phản đối quân đội. Nhiều người hiện đang lẩn trốn để tránh bị lực lượng an ninh truy bắt trong khi nhiều người khác quyết định đình công.

Diễn biến này gây nên cuộc "khủng hoảng kép" ở Myanmar khi cả chính biến và Covid-19 đang ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Tuần trước, Hội đồng Quản lý Nhà nước - cơ quan của quân đội - đã kêu gọi các bác sĩ và y tá tình nguyện hỗ trợ nỗ lực chống dịch và thừa nhận Myanmar đang đối mặt với "khó khăn" trong việc kiểm soát sự bùng phát của dịch.

Các tình nguyện viên đưa thi thể nạn nhân Covid-19 đi hỏa thiêu tại Yangon (Ảnh: AFP).

Truyền thông nhà nước Myanmar cuối tuần qua cho biết, chính quyền đang tăng tốc kiếm nguồn cung ôxy từ nước láng giềng Thái Lan và Trung Quốc.

Liên Hợp Quốc hồi tuần trước cảnh báo Myanmar có nguy cơ trở thành "quốc gia siêu lây nhiễm Covid-19".

Than Than Soe cho biết 2 thành viên của nhóm cô đã dương tính với Covid-19 trong đợt bùng dịch gần đây và một người đã thiệt mạng. "Toàn bộ những gì mà tôi nghe được chỉ là tin dữ", Than nói.

Một người đàn ông đã gọi cho anh trai mình đang ở khu hỏa táng Kyi Su - nơi mẹ của họ sắp được hỏa thiêu - để nói rằng người anh hãy chờ thêm chút nữa, vì xe cứu thương chuẩn bị đưa tới cha của họ - người cũng vừa mới qua đời.

Với Than, những câu chuyện đau lòng như vậy đã trở nên bình thường.

"Thỉnh thoảng, tôi không muốn nhấc máy và không muốn trả lời các cuộc gọi. Không phải là tôi không muốn làm nhiệm vụ mà vì tôi thật sự cảm thấy quá nhiều buồn đau", Than nói.

Đức Hoàng

Theo AFP