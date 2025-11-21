Mỹ xem xét hành động với Nigeria sau cảnh báo của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Chính quyền Trump đang xây dựng một kế hoạch nhằm hối thúc và buộc chính phủ Nigeria phải bảo vệ tốt hơn các cộng đồng Cơ đốc giáo và cải thiện tự do tôn giáo", Jonathan Pratt, quan chức cấp cao phụ trách Cục Các vấn đề châu Phi của Bộ Ngoại giao Mỹ, phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện hôm 20/11.

"Kế hoạch này sẽ xem xét sự tham gia của Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ về các biện pháp trừng phạt, cũng như khả năng tham gia của Bộ Chiến tranh về chống khủng bố, và các nỗ lực khác nhằm bảo vệ các cộng đồng tôn giáo”, ông Pratt nói thêm.

Quan chức Mỹ xác nhận Washington chủ yếu xem xét việc đảm bảo an ninh cho chính phủ Nigeria và cách thức triển khai lực lượng, cũng như việc chia sẻ thông tin và tình báo.

Vào tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã coi Nigeria là "Quốc gia Đặc biệt Quan ngại", đồng thời cảnh báo về các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ vào Nigeria để "bảo vệ" người Cơ đốc giáo. Ông cáo buộc "số lượng kỷ lục" người Cơ đốc giáo thiệt mạng tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này, song không đưa ra bằng chứng.

Tổng thống Mỹ cho biết đã yêu cầu Bộ Chiến tranh chuẩn bị cho khả năng hành động quân sự "nhanh chóng" tại Nigeria nếu quốc gia Tây Phi không giải quyết được tình trạng sát hại người Cơ đốc giáo. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ ngay lập tức ngừng mọi viện trợ và hỗ trợ cho Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi và là nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu.

Thành phố Ibadan ở Nigeria (Ảnh: Reuters).

Nigeria, quốc gia có 200 nhóm sắc tộc theo Cơ đốc giáo, Hồi giáo và các tôn giáo truyền thống, có lịch sử chung sống hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, bạo lực giữa các nhóm cũng bắt đầu bùng phát và có xu hướng trầm trọng hơn do chia rẽ sắc tộc hoặc xung đột về tài nguyên khan hiếm.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã cử cố vấn an ninh quốc gia tới Washington để gặp gỡ các quan chức chính quyền Tổng thống Trump và các nhà lập pháp Mỹ. Phái đoàn Nigeria, đến Mỹ vào ngày 19/11, cũng bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Cục trưởng Tình báo Quốc phòng và Cục trưởng Cảnh sát.

Một quan chức Mỹ cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đã lên kế hoạch gặp cố vấn an ninh quốc gia Nigeria vào ngày 20/11, và một phái đoàn đã được lên lịch gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu tuyên bố chính phủ nước này "phản đối đàn áp tôn giáo và không khuyến khích điều này", đồng thời cho biết Nigeria cam kết hợp tác với Mỹ "để tăng cường hiểu biết và hợp tác trong việc bảo vệ các cộng đồng thuộc mọi tín ngưỡng".

“Việc mô tả Nigeria như một quốc gia không khoan dung tôn giáo không phản ánh đúng thực tế quốc gia của chúng tôi”, ông Tinubu cho biết.

Nigeria đã bác bỏ khả năng Mỹ đơn phương can thiệp quân sự. Daniel Bwala, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Tinubu, nói rằng Washington phải tôn trọng chủ quyền của Nigeria, đồng thời nên hỗ trợ Nigeria thông qua các trang thiết bị và chia sẻ thông tin tình báo.

Người phát ngôn của Tổng thống Nigeria, ông Daniel Bwala, nói rằng “Nigeria là đối tác của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Khi các nhà lãnh đạo gặp nhau, kết quả sẽ tốt hơn”.

“Nigeria hoan nghênh sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, miễn là điều đó tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi”, ông Bwala nói.