Mỹ: Xả súng khiến 8 trẻ em thiệt mạng

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng kinh hoàng ở Shreveport (Ảnh: NBC News).

Theo truyền thông Mỹ, vụ việc xảy ra tại ba ngôi nhà ở Shreveport thuộc bang Louisiana vào sáng 19/4 giờ địa phương.

Vụ xả súng đã khiến 8 trẻ em từ 3-11 tuổi thiệt mạng. Đây là vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Mỹ trong hơn 2 năm qua. Giới chức Mỹ nhận định ban đầu đây là vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Cảnh sát cho biết nhận được tin báo về tiếng súng tại khu Cedar Grove của Shreveport ngay sau 6h ngày 19/4 và phát hiện các nạn nhân tại hai ngôi nhà trên phố West 79th Street và một ngôi nhà thứ ba trên phố Harrison.

Thị trưởng Shreveport, ông Tom Arceneaux, mô tả "hiện trường rất kinh hoàng".

Cảnh sát ở Shreveport cho biết tổng cộng 10 người đã bị bắn, bao gồm vợ của nghi phạm. Một phụ nữ khác, là mẹ của nạn nhân thứ tám, trúng đạn bị thương và nguy hiểm đến tính mạng.

Trong khi đó, một bé trai 13 tuổi khác bị thương sau khi chạy khỏi nhà và nhảy từ mái nhà xuống.

Trong một tuyên bố, văn phòng pháp y giáo xứ Caddo cho hay các nạn nhân gồm 3 bé trai và 5 bé gái, trong số này có 7 anh chị em ruột và một người anh em họ.

Người phát ngôn Sở cảnh sát Chris Bordelon cho biết, nghi phạm được xác định là Shamar Elkins, 31 tuổi. Sau vụ nổ súng, nghi phạm đã đánh cắp một chiếc xe khi rời khỏi hiện trường. Tên này sau đó đã thiệt mạng sau cuộc truy đuổi của cảnh sát.

Theo các nguồn tin, trước vụ xả súng, người mẹ đăng tải những cập nhật về gia đình trên mạng xã hội, chia sẻ ảnh và video về các buổi biểu diễn và thành tích học tập, bao gồm cả việc con gái được vinh danh là học sinh “tiến bộ nhất”. Những bức ảnh cũng cho thấy tay súng Elkins có nhiều hình ảnh mỉm cười bên cạnh các con.

Chiều 17/4, trước vụ xả súng, nghi phạm đã chia sẻ bức ảnh của một bé gái - được xác nhận là con gái lớn - kèm theo một dòng chú thích vui vẻ về "buổi hẹn hò riêng tư của hai bố con".

Theo báo cáo của cảnh sát, Elkins từng bị bắt năm 2019 trong vụ việc liên quan đến súng, sau khi một người đàn ông trên xe rút súng chĩa về phía anh ta. Elkins đã bắn 5 phát vào chiếc xe để trả đũa khi đang đứng gần một trường học. Theo Lục quân Mỹ, Elkins từng phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân bang Louisiana trong 7 năm cho đến tháng 8/2020 và không được triển khai ra nước ngoài.