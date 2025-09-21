Mỹ, Trung Quốc nhất trí tăng cường đối thoại quân sự

Phái đoàn nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ đến gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 21/9 (Ảnh: AFP).

Một nhóm các nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hôm 21/9 tại thủ đô Bắc Kinh và tại đây vấn đề tăng cường đối thoại quân sự được đưa ra thảo luận và đạt được sự đồng thuận.

Đây là chuyến thăm hiếm hoi của các nghị sĩ Quốc hội Mỹ tới quốc gia châu Á này kể từ khi quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng vì vấn đề thương mại.

Chuyến thăm gần đây nhất của một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ là vào năm 2023, và phái đoàn đến thăm Mỹ lần này là phái đoàn đầu tiên của Hạ viện Mỹ đến thăm Bắc Kinh kể từ năm 2019.

Thủ tướng Lý Cường chào đón đoàn đại biểu của Mỹ và gọi đây là "chuyến thăm phá băng, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước".

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lý Cường cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi và hợp tác song phương. Nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của các nghị sĩ Mỹ sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

“Điều quan trọng đối với hai nước chúng ta là tăng cường trao đổi và hợp tác, điều này không chỉ tốt cho hai nước mà còn có ý nghĩa to lớn đối với thế giới”, Thủ tướng Lý Cường phát biểu.

Trong khi đó, Trưởng phái đoàn Mỹ - nghị sĩ Dân chủ thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Adam Smith, cho biết Washington rất quan tâm đến đối thoại quân sự song phương, bên cạnh các vấn đề ưu tiên hàng đầu là thương mại và kinh tế.

"Chắc chắn, thương mại và kinh tế là ưu tiên hàng đầu... nhưng chúng tôi cũng rất tập trung vào các cuộc đối thoại quân sự song phương", nghị sĩ Adam Smith nhấn mạnh. "Là một thành viên của Ủy ban Quân vụ, tôi vô cùng lo ngại rằng quân đội hai nước không giao tiếp nhiều hơn".

Phái đoàn Mỹ cũng bao gồm nghị sĩ đảng Cộng hòa thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael Baumgartner, cùng các nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna và Chrissy Houlahan thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện.

Quan hệ Mỹ - Trung đã căng thẳng kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump do mâu thuẫn thương mại giữa hai nước.

Sau cuộc điện đàm kéo dài hôm 19/9 với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào cuối tháng 10 tại Hàn Quốc và sẽ thăm Trung Quốc vào đầu năm 2026.