Mỹ so sánh việc nhận máy bay từ Qatar với tượng Nữ thần Tự do từ Pháp

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 18/5 đã lên tiếng bảo vệ quyết định của chính quyền Trump về việc chấp nhận một chiếc máy bay hạng sang trị giá 400 triệu USD do chính phủ Qatar tặng.

Ông so sánh món quà này với việc Pháp tặng Tượng Nữ thần Tự do cho Mỹ vào năm 1886.

"Người Pháp tặng chúng ta Tượng Nữ thần Tự do; người Anh tặng chúng ta bàn Resolute. Tôi không chắc là họ có đòi hỏi gì trước đó không", ông nói.

Ông Bessent sau đó chuyển hướng sang điều ông gọi là "thỏa thuận máy bay quan trọng hơn" đạt được trong chuyến thăm Trung Đông tuần trước của Tổng thống Trump, ám chỉ việc Qatar Airways công bố kế hoạch mua 160 máy bay từ Boeing.

"Đây là đơn đặt hàng lớn nhất trong lịch sử công ty, nên tôi nghĩ thỏa thuận đó quan trọng hơn nhiều so với món quà kia", ông nói.

Trước đó trong tuần, Tổng thống Trump dường như cũng ủng hộ việc so sánh chiếc máy bay mới do Qatar tặng, dự kiến thay thế đội máy bay cũ của Không lực Một, với Tượng Nữ thần Tự do, biểu tượng được Quốc hội Mỹ phê duyệt vào năm 1877, gần một thập niên trước khi cựu Tổng thống Grover Cleveland chính thức tiếp nhận.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump đã chia sẻ một số bài viết nhấn mạnh những món quà lịch sử từ các quốc gia khác đã tặng cho Mỹ.

Bàn Resolute, một trong những vật dụng nổi bật trong Phòng Bầu Dục, là món quà Nữ hoàng Victoria tặng cựu Tổng thống Rutherford B Hayes vào năm 1880. Từ đó đến nay, bàn này vẫn ở Nhà Trắng và được nhiều đời tổng thống sử dụng, bao gồm cả trong nhiệm kỳ trước và hiện tại của ông Trump.

Tuy vậy, thỏa thuận về chiếc máy bay từ Qatar đã vấp phải sự chỉ trích từ cả phe Cộng hòa và Dân chủ do lo ngại về an ninh và đạo đức.

Theo thỏa thuận, Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp nhận chiếc máy bay đắt tiền để sử dụng làm chuyên cơ tổng thống tạm thời cho đến khi 2 chiếc Boeing đặt hàng được bàn giao. Sau khi ông Trump rời nhiệm sở, máy bay sẽ được chuyển giao cho thư viện tổng thống tương lai của ông.

"Chiếc máy bay này sẽ được giao cho Không quân Mỹ để phục vụ bất kỳ tổng thống nào. Và rồi một lúc nào đó, nó sẽ bị loại biên vì người ta không còn muốn dùng nữa", ông Trump nói.