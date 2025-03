Mỹ sắp ký thỏa thuận khoáng sản với Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi đang làm rất tốt trong việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Một trong những việc chúng tôi đang làm là sớm ký một thỏa thuận đất hiếm với Ukraine", ông Trump phát biểu ngày 20/3 tại một sự kiện ở Nhà Trắng sau khi ký sắc lệnh tăng cường khai thác khoáng sản ở Mỹ.

Không lâu sau khi nhậm chức, ông Trump đã đề xuất ký một thỏa thuận phát triển khoáng sản với Ukraine để đổi lại viện trợ mà Mỹ đã cấp cho Kiev.

Bất đồng về điều khoản hợp tác từng khiến mối quan hệ giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky căng thẳng. Hai bên sau đó đã nhất trí một thỏa thuận khung với các điều khoản cụ thể sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán về sau.

Dự thảo thỏa thuận sau một số lần sửa đổi được cho là vẫn không bao gồm cam kết an ninh của Mỹ dành cho Ukraine, song dự thảo cuối cùng đề cập đến việc lập một quỹ từ 50% doanh thu khai thác tài nguyên khoáng sản của Ukraine trong tương lai, quỹ sẽ được tái đầu tư hàng năm vào Ukraine để thúc đẩy sự an toàn, an ninh và thịnh vượng của đất nước.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 19/3 bất ngờ tuyên bố Washington đã chuyển hướng từ thỏa thuận khoáng sản với Kiev sang tập trung vào việc đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Nga với Ukraine. Tuy nhiên, bà Leavitt nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là loại bỏ thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine.

Khi được hỏi liệu dự thảo hiện tại có khác so với dự thảo trước đó hay không, một quan chức Mỹ tiết lộ nó "chi tiết hơn, toàn diện hơn".

Liên quan đến nỗ lực giải quyết xung đột Nga - Ukraine, ông Trump khẳng định mọi thứ đang diễn ra khá tốt.

"Chúng ta rất muốn thấy cuộc chiến này kết thúc và tôi nghĩ chúng ta đang làm khá tốt. Hy vọng chúng ta có thể cứu hàng nghìn người khỏi cái chết mỗi tuần. Đó là tất cả những gì chúng ta cần. Họ đang chết một cách không cần thiết, và tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được điều đó", ông nói.