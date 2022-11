Mỹ, Philippines đàm phán chia sẻ công nghệ năng lượng hạt nhân

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến đến Manila, Philippines vào sáng nay 21/11 (Ảnh: AFP).

Báo PhilStar dẫn thông tin từ Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết, Mỹ và Philippines sẽ khởi động các cuộc đàm phán về hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự.

Thỏa thuận có tên gọi "Thỏa thuận 123" sẽ tạo nền tảng pháp lý cho phép Mỹ xuất khẩu thiết bị và nguyên liệu hạt nhân dân sự, giúp Philippines triển khai công nghệ lò phản ứng tiên tiến, đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước.

Thỏa thuận 123 đề cập đến các tiêu chuẩn mà các đối tác khi hợp tác năng lượng hạt nhân cần tuân thủ, bên cạnh đó tránh việc sử dụng thỏa thuận cho mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân.

Chủ đề này sẽ được đề cập trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Manila hôm nay 21/11.

Theo Văn phòng của bà Harris, thỏa thuận là dấu hiệu cho thấy Mỹ cam kết giải quyết các vấn đề năng lượng của Philippines.

"Mỹ cam kết hợp tác với Philippines trong việc tăng cường an ninh năng lượng và triển khai công nghệ lò phản ứng hạt nhân tiên tiến nhanh nhất có thể, khi các điều kiện an toàn và an ninh cho phép, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng tải cơ bản lớn của Philippines. Việc triển khai sẽ hỗ trợ cả mục tiêu an ninh năng lượng và khí hậu, cũng như hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp ở cả hai quốc gia", Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ nêu rõ.

Philippines là chặng dừng chân thứ 2 của bà Harris trong chuyến công du châu Á. Trong chuyến thăm này, bà dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr để bàn về củng cố quan hệ đồng minh, tăng cường hợp tác kinh tế, quốc phòng giữa hai nước.