Mỹ: Nhiều thành phố siết chặt an ninh tại các địa điểm đón Năm mới 2024

An ninh được thắt chặt tại Quảng trường Thời đại tại New York, Mỹ trước thềm Năm mới 2024 (Ảnh: AP).

Những người Mỹ và du khách du dự định trực tiếp đến đón giao thừa tại Quảng trường Thời đại sẽ chứng kiến các biện pháp an ninh nghiêm ngặt trong những giờ trước và sau khi chuông đổ chào đón Năm mới 2024, thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết.

Lực lượng cảnh sát bang New York sẽ tăng cường nhân lực, trong khi lực lượng Vệ binh quốc gia của bang này cùng các cơ quan khác sẽ đẩy mạnh tuần tra xung quanh khu vực diễn ra lễ thả quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời đại.

Tại Las Vegas, nơi dự kiến hàng trăm nghìn người sẽ tụ tập để ăn mừng Năm mới, cảnh sát cho biết đang tăng cường an ninh bằng cách huy động đội phá bom cũng như sử dụng các chuyến bay trực thăng tầm thấp.

Trong khi đó, Thị trưởng New York Eric Adams nêu rõ thành phố chưa ghi nhận bất kỳ mối đe dọa nào nhưng tất cả đang hành động "hết sức thận trọng" và có biện pháp ứng phó, đồng thời khẳng định, người dân có thể yên tâm đón chào Năm mới bởi lực lượng chức năng tăng cường an ninh cả trên mặt đất và trên không.

"Bảo vệ các sự kiện, ở mọi quy mô, là điều chúng tôi làm tốt hơn bất kỳ thành phố nào khác trong nước. Tuy nhiên, để hết sức thận trọng, các bạn sẽ thấy sự hiện diện an ninh lớn trên thực địa và trong không khí trong lễ hội để đảm bảo người dân New York có thể mừng Năm mới một cách an toàn", Thị trưởng Adams viết trên mạng xã hội X.

Cảnh sát thành phố Boston thuộc bang Massachusetts sẽ huy động lực lượng tại các khu vực trọng yếu diễn ra lễ đón Năm mới, bao gồm cả sự kiện First Night Boston. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút hơn 200.000 du khách đến xem pháo hoa, đu quay, biểu diễn ngẫu hứng và các hoạt động khác.

Cảnh sát thành phố Las Vegas cũng có động thái tương tự để đảm bảo an ninh cho gần 400.000 người tham các buổi sự kiện đón Năm mới. Tại San Francisco, người phát ngôn Sở Cảnh sát thành phố Robert Rueca cho biết cơ quan này đã triển khai lượng lớn cảnh sát tại các tụ điểm diễn ra lễ đón Năm mới và khu vực nhà ga.

Động thái này được đưa ra sau khi FBI và các cơ quan liên bang khác gồm Bộ An ninh nội địa và Trung tâm chống khủng bố quốc gia của Mỹ ra cảnh báo về các nguy cơ an ninh tiềm ẩn đối với đám đông lớn ăn mừng ngày lễ, bao gồm cả "những con sói đơn độc" do cuộc xung đột giữa Hamas và Israel cũng như tình trạng gia tăng các hành vi thù hận trên khắp nước Mỹ.

Các nhà chức trách đặc biệt lo lắng về bạo lực ở đám đông quy mô lớn.

"Các con sói đơn độc có thể tìm cách phá vỡ hoặc leo thang bạo lực tại các cuộc tụ họp lớn, các sự kiện nổi bật hoặc các địa điểm mang tính biểu tượng hoặc tôn giáo trong suốt mùa đông. Những sự kiện này có nguy cơ là mục tiêu tấn công của những đối tượng có tư tưởng chống người Do Thái, Cơ đốc giáo, Hồi giáo và Ả Rập", FBI cho biết trong cảnh báo.

Quan chức FBI Robert Kissane nhấn mạnh, "chúng ta đang ở trong một môi trường có mối đe dọa ngày càng cao" và tình trạng này đã xảy ra kể từ ngày 7/10 khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bắt đầu. Cơ quan này đang khuyến khích mọi người báo cáo bất kỳ mối nghi ngờ hoặc nguy cơ nào.

"Chúng tôi xem xét nghiêm túc tất cả các mối đe dọa tiềm ẩn và sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật để xác định thông tin, chia sẻ thông tin và thực hiện hành động điều tra thích hợp", quan chức này cho hay.

Châu Âu cũng thắt chặt an ninh

Những lo ngại về an toàn cũng lan rộng bên ngoài nước Mỹ khiến các nước tăng cường an ninh trong đêm giao thừa.

Giám đốc tình báo nội địa Pháp, Celine Berthon, cho hay nước này triển khai 90.000 nhân viên thực thi pháp luật vào đêm giao thừa, trong đó có 6.000 nhân viên ở Paris, nơi khoảng hơn 1,5 triệu người tham dự lễ kỷ niệm trên đại lộ Champs-Elysees.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết trong một cuộc họp báo rằng có "mối đe dọa khủng bố rất cao" bởi vì một phần là do "những gì đang xảy ra ở Israel và Palestine", ám chỉ cuộc chiến Israel-Hamas.

Ông cho biết lần đầu tiên cảnh sát sẽ có thể sử dụng máy bay không người lái (UAV) như một phần của công tác đảm bảo an ninh. Hàng chục nghìn lính cứu hỏa cùng 5.000 binh sĩ cũng được triển khai.

Đức cũng triển khai số cảnh sát lớn nhất kể từ nhiều thập niên, trong bối cảnh nguy cơ bạo loạn có thể lại bùng phát như ngày cuối năm 2022. Trong đó, đường phố thủ đô nước Đức vào đêm qua chứng kiến số lượng cảnh sát nhiều gấp đôi so với đêm 31/12/2022, thời điểm xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và các nhóm thanh niên.