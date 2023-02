Mỹ mở lại đại sứ quán tại Solomon, ngăn ảnh hưởng của Trung Quốc

Các quan chức quần đảo Solomon và Mỹ tại lễ mở cửa Đại sứ quán Mỹ (Ảnh: RNZ).

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố kế hoạch mở lại đại sứ quán tại quốc đảo Thái Bình Dương trong chuyến thăm khu vực này vào năm ngoái.

Đại sứ quán Mỹ tại quần đảo Solomon từng đóng cửa vào năm 1993 trong bối cảnh Mỹ cắt giảm ngân sách sau Chiến tranh Lạnh.

Trong một tuyên bố hôm 1/2, ông Blinken cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo tới chính phủ Solomon rằng đại sứ quán nước này chính thức mở cửa từ ngày 27/1.

"Việc mở đại sứ quán dựa trên nỗ lực của chúng tôi không chỉ nhằm bố trí thêm nhân viên ngoại giao trong khu vực, mà còn để gắn kết hơn nữa với các nước láng giềng Thái Bình Dương, kết nối các chương trình và nguồn lực của Mỹ với các nhu cầu sở tại và xây dựng mối quan hệ giữa người dân", ông Blinken nói thêm.

Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington và các đồng minh lo ngại về tham vọng quân sự của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sau khi Bắc Kinh ký hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon vào năm ngoái. Mỹ cảnh báo thỏa thuận an ninh mà Solomon ký kết với Trung Quốc có tác động tiềm tàng về an ninh khu vực đối với Mỹ và các đồng minh.

Vào tháng 9/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp đón các nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương trong một hội nghị thượng đỉnh ở Washington. Tại hội nghị, ông Biden cam kết giúp ngăn chặn "sự ép buộc về kinh tế" của Trung Quốc, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh và đối tác để giải quyết nhu cầu của người dân trên các quốc đảo.