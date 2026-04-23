Mỹ không áp thời hạn ngừng bắn, nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Iran

“Họ thậm chí không thể trả lương do đòn bẩy kinh tế mà Tổng thống Trump đã áp đặt lên họ. Tổng thống hài lòng với điều đó trong khi chúng ta chờ đợi phản hồi từ họ, và chúng ta sẽ chờ xem”, Thư ký Báo chí Karoline Leavitt nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 22/4.

Bà nói thêm rằng ông Trump không đưa ra một mốc thời gian cứng nhắc nào cho Iran. “Tổng thống chưa ấn định thời hạn chót để nhận đề xuất từ phía Iran, không giống như một số thông tin tôi đã thấy ngày hôm nay. Cuối cùng, mốc thời gian sẽ do Tổng tư lệnh quyết định”, bà cho biết.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin, ông Trump đang có kế hoạch cho Iran một khung thời gian giới hạn để đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm đưa các cuộc đàm phán ngoại giao trở lại đúng quỹ đạo.

Khi bị dồn hỏi về việc người dân Mỹ nên mong đợi cuộc xung đột này kéo dài bao lâu, bà Leavitt một lần nữa từ chối cung cấp một mốc thời gian cụ thể.

“Tôi sẽ không đặt ra mốc thời gian nào cho Tổng thống. Bản thân Tổng thống cũng chưa ấn định thời hạn. Cuối cùng, ông ấy sẽ là người quyết định lộ trình. Và tôi nhắc lại, ông ấy hài lòng với lệnh phong tỏa hàng hải Iran, những quân bài đang nằm trong tay Tổng thống Trump”, bà nhấn mạnh.

Hôm 21/4, vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn 2 tuần với Iran hết hiệu lực, ông Trump thông báo Mỹ sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn này.

"Tôi đã chỉ đạo quân đội duy trì phong tỏa và duy trì trạng thái sẵn sàng hành động trên mọi mặt. Tôi cũng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi họ gửi đề xuất đàm phán và các cuộc thảo luận kết thúc", chủ nhân Nhà Trắng cho biết.

Thông báo này cho thấy quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn lần này sẽ không có hạn chót, mà có thể kéo dài đến khi Iran chấp nhận đàm phán vòng hai và gửi đề xuất mới.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nêu rõ, Iran phải đồng ý bàn giao toàn bộ số lượng uranium đã làm giàu của mình cho Mỹ như một phần của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Bà Leavitt cho biết các cuộc đàm phán với Iran hiện đang tập trung nghiêm ngặt vào hồ sơ hạt nhân.

“Các vấn đề nhân đạo là mối quan tâm lớn đối với Tổng thống, nhưng liên quan đến các cuộc đàm phán đang diễn ra, ông ấy đã vạch ra các lằn ranh đỏ rất rõ ràng: Iran không bao giờ được phép sở hữu bom hạt nhân để đe dọa Mỹ và các đồng minh của chúng ta, và họ phải bàn giao toàn bộ số uranium đã làm giàu đang sở hữu", bà Leavitt nêu rõ.

Bà nói thêm: "Mặc dù số uranium đó đã bị chôn sâu dưới lòng đất sau Chiến dịch Búa đêm của Mỹ năm ngoái, nhưng việc họ phải bàn giao số uranium đã làm giàu là điều quan trọng đối với Tổng thống”.

Iran bày tỏ sự sẵn lòng đàm phán về vấn đề sau, nhưng theo báo cáo, họ đã đề xuất phương án pha loãng lượng uranium làm giàu cấp độ cao thay vì chuyển nó ra khỏi đất nước.

Đáng chú ý, bà Leavitt không hề nhắc đến chương trình tên lửa của Iran hay việc nước này hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm - những vấn đề mà Israel luôn khẳng định phải là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với Tehran.