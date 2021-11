Mỹ khuyến nghị người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi tăng cường để ngừa Omicron

Dân trí Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị tất cả người dân trên 18 tuổi tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường để ngăn ngừa biến chủng Omicron.

Một y tá được tiêm vaccine tại Mỹ (Ảnh: USA Today).

"Sự xuất hiện gần đây của biến chủng Omicron (B.1.1.529) càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng, tiêm liều tăng cường và các nỗ lực phòng ngừa cần thiết để chống lại Covid-19", giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Mỹ Rochelle Walensky cho biết hôm 29/11.

Theo đó, CDC "nâng cao" khuyến nghị về liều vaccine tăng cường, kêu gọi "người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại" 6 tháng sau khi tiêm vaccine Moderna, Pfizer/BioNTech, hoặc 2 tháng đối với vaccine Johnson & Johnson.

Trích dẫn "dữ liệu ban đầu từ Nam Phi", nơi biến chủng mới được xác định lần đầu tiên vào đầu tháng này, bà Walensky chỉ ra rằng chủng virus mới có vẻ dễ lây lan hơn và điều này đã thúc đẩy việc xem xét hiệu quả của vaccine ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới.

"Dữ liệu ban đầu từ Nam Phi cho thấy khả năng lây nhiễm của biến chủng Omicron tăng lên và các nhà khoa học tại Mỹ cũng như khắp nơi trên thế giới đang khẩn trương kiểm tra tính hiệu quả của vaccine đối với biến chủng này. Tôi đặc biệt kêu gọi 47 triệu người trưởng thành chưa tiêm vaccine nên đi tiêm chủng càng sớm càng tốt, đồng thời tiêm chủng cho cả trẻ em và thanh thiếu niên trong gia đình họ vì khả năng miễn dịch mạnh sẽ ngăn ngừa được các ca bệnh nghiêm trọng", giám đốc CDC kêu gọi.

Hồi đầu tháng, CDC nói rằng tất cả những người trên 18 tuổi tại Mỹ "có thể" tiêm liều vaccine tăng cường nếu họ muốn, còn những người trên 50 tuổi "nên" tiêm mũi này. Tuần này, CDC đã nâng cấp độ khuyến nghị, theo đó tất cả công dân Mỹ trên 18 tuổi "nên" tiêm mũi tăng cường.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng nguy cơ toàn cầu do biến chủng Omicron gây ra là "rất cao". Biến chủng này có hơn 30 đột biến trên protein gai, một số đột biến có liên quan đến khả năng lây nhiễm cao hơn và giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. WHO cho biết những đột biến này có thể thúc đẩy sự gia tăng lây nhiễm trong tương lai và gây ra "hậu quả nghiêm trọng".

Sẽ phải mất vài tuần kiểm tra để biết chắc chắn liệu biến chủng Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn biến chủng Delta hay không và liệu nó có né tránh hàng rào bảo vệ được tạo ra do nhiễm bệnh hoặc vaccine hay không. Trong thời gian chờ dữ liệu về biến chủng mới, CDC sẽ theo dõi khả năng Omicron xuất hiện tại Mỹ.

"Tôi cũng muốn khuyến khích mọi người đi xét nghiệm Covid-19 nếu họ không khỏe. Việc tăng cường xét nghiệm sẽ giúp chúng ta xác định Omicron nhanh chóng", bà Walensky nói.

Theo bà Walensky, để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, người dân cần tuân theo các chiến lược phòng chống dịch đã được chứng minh hiệu quả bao gồm tiêm phòng, đeo khẩu trang, cải thiện hệ thống thông gió trong nhà và giữ khoảng cách với những người khác, đặc biệt nếu họ chưa được tiêm phòng.

Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ không tái áp đặt các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Omicron, nhưng ông kêu gọi người dân tiêm vaccine Covid-19 và liều tăng cường, kết hợp đeo khẩu trang. Ông Biden tin rằng các loại vaccine hiện có vẫn đảm bảo khả năng ngăn các ca bệnh nặng, nhưng chính quyền của ông vẫn đang làm việc với các nhà sản xuất vaccine để lên kế hoạch dự phòng.

Tổng thống Biden nói rằng việc biến chủng Omicron xâm nhập Mỹ là điều không thể tránh khỏi. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết người Mỹ không nhất thiết phải thay đổi lịch trình đi lại trong kỳ nghỉ cuối năm nếu họ đã tiêm chủng và đeo khẩu trang.

Thành Đạt

Theo Reuters