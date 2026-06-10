Mỹ không kích dồn dập, Iran lập tức đáp trả

Theo bài đăng của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các cuộc tấn công bắt đầu vào rạng sáng nay 10/6 theo giờ địa phương và nhằm “đáp trả vụ Iran bắn hạ một máy bay trực thăng Apache của Lục quân Mỹ hôm qua ở ngoài khơi bờ biển Oman".

Cùng thời điểm đó, hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đưa tin, các tiếng nổ đã được nghe thấy tại thành phố ven biển Sirik của Iran.

“Bản chất chính xác của những âm thanh này vẫn chưa được xác định, và tính đến thời điểm hiện tại, chưa có cơ quan quân sự hay cơ quan thực thi pháp luật chính thức nào bình luận về nguyên nhân của các vụ nổ”, Mehr đưa tin.

Theo Mehr, các tiếng nổ cũng được nghe thấy ở Bandar Abbas và Qeshm, những khu vực giáp ranh với eo biển Hormuz.

CENTCOM mô tả các cuộc không kích này là "tự vệ", là “phản ứng tương xứng đối với hành động phi lý của Iran”.

Một quan chức Mỹ nói các cuộc tấn công mới này nhằm mục đích như một phát súng cảnh cáo đối với Iran và Mỹ tin rằng chúng sẽ không cản trở các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Đợt không kích mới của Mỹ diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ buộc phải đáp trả vụ Iran bắn rơi trực thăng Apache của Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết phản ứng của Mỹ đối với việc Iran bắn hạ một máy bay trực thăng Apache là “rất mạnh mẽ, rất uy lực”.

“Tôi nghĩ việc phản ứng lại là rất quan trọng. Họ đã bắn hạ một trực thăng, và chúng ta đang đáp trả ngay vào lúc này. Đây là một sự đáp trả cho những gì họ đã làm, những gì họ đã làm với trực thăng của chúng ta đêm qua, và tôi tin rằng phản ứng này nên rất mạnh mẽ, rất uy lực, và đó chính là bản chất của cuộc tấn công này”, ông Trump nói sau khi CENTCOM thông báo về các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Một nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết một máy bay không người lái Shahed của Iran đã đâm trúng trực thăng Mỹ vào hôm 8/6.

Tổng thống Trump ban đầu xác nhận vụ việc và cho rằng đây “không phải là một vấn đề lớn.”. Ông cho biết, hai phi công của trực thăng không bị thương và đã được một xuồng không người lái của Mỹ giải cứu. Tuy nhiên, sau đó, ông tuyên bố Mỹ sẽ buộc phải đáp trả.

Trực thăng tấn công Apache vốn được Mỹ và các quốc gia liên quan khác như UAE và Ả rập Xê út sử dụng. Trực thăng được trang bị một khẩu pháo tự động 30mm và các loại rocket tương đối rẻ, điều này đã biến chúng trở thành một khí tài có giá trị và hiệu quả về mặt chi phí trong việc chống lại các máy bay không người lái của Iran trong suốt cuộc xung đột.